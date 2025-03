Ravello (FdI), emergenza sportelli bancari nei piccoli Comuni

Il consigliere regionale FdI Roberto Ravello, con i colleghi Binzoni, Antonetto e Bordese, ha presentato in Consiglio regionale un ordine del giorno contro la chiusura degli sportelli bancari. Obiettivo, "tutelare i piccoli Comuni, i territori montani e gli utenti fragili". "La continua chiusura di filiali e sportelli bancari - affermano i quattro consiglieri - è una vera e propria emergenza: oltre un milione di piemontesi vive in Comuni desertificati o a rischio di desertificazione bancaria. Il tutto a fronte di utili operativi record da parte delle banche. Serve invertire repentinamente la rotta". "Il documento - spiegano - chiede di potenziare ulteriormente le interlocuzioni in corso con gli istituti di credito per scongiurare ulteriori chiusure, tutelando i piccoli Comuni, in particolare quelli montani, e gli utenti fragili. Qualcosa come il 75% dei Comuni montani è rimasto scoperto, è non si può chiedere ad anziani e fragili di ricorrere all'home banking come unica alternativa". "Crediamo sia arrivato il momento - aggiungono gli esponenti di FdI - di richiamare le banche a un ruolo sociale ed economico di riferimento per comunità e territori, nelle more di una funzione collaterale, ma altrettanto importante, di presidio e avamposto contro l'insicurezza, la desertificazione e il degrado. E' l'economia reale, fatta di imprese e famiglie, a generare ricchezza: chi gestisce a valle quella ricchezza dovrebbe saperlo bene. Di sola finanza, alla lunga, si muore".