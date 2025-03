Stati uniti d'Europa alla manifestazione per Europa a Torino

La lista Stati Uniti d'Europa per il Piemonte annuncia la propria adesione alla Manifestazione per l'Europa in programma domani alle 16 in piazza Carignano a Torino. "In un momento storico in cui le forze sovraniste e le autocrazie minacciano la tenuta del grande progetto europeo - affermano la capogruppo Sue in Regione Vittoria Nallo, la presidente Iv Provincia di Torino Mariangela Ferrero, il segretario metropolitano Psi Torino Roberto Goghero, e il coordinatore +Europa Torino Andrea Turi - è fondamentale che chi crede in un'Europa forte, democratica e indipendente alzi la testa e faccia sentire la propria voce. L'elezione di Donald Trump e le sue prime mosse hanno dimostrato quanto l'Europa non possa più permettersi di essere spettatrice degli eventi, ma debba agire da protagonista. L'innalzamento dei dazi, l'atteggiamento nei confronti dell'Ucraina, il dialogo sempre più stretto con regimi autoritari sono segnali chiari: o l'Europa si rafforza, o verrà schiacciata dalle forze che vogliono vederla divisa e debole. Noi di Stati Uniti d'Europa per Piemonte, siamo dalla parte di chi vuole costruire un'Europa capace di difendere se stessa, di investire sulla propria sicurezza e sulla propria competitività, di garantire ai suoi cittadini un futuro stabile e prospero". "Per questo - rimarcano - scenderemo in piazza insieme a chi crede in un'Europa forte, senza paura e senza esitazioni nel difendere i propri valori di libertà, uguaglianza e democrazia. L'Europa non è un fardello, non è un problema: è la nostra casa, il nostro futuro. E non accetteremo che venga smantellata".