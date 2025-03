SANITÀ

"Accuse infondate, getta discredito". Medici a muso duro contro Schael

Scontro alla Città della Salute di Torino sulla spesa farmaceutica che il commissario sostiene essere "fuori controllo". I sindacati dei camici bianchi respingono le critiche. Prime avvisaglie del peggioramento di un rapporto difficile fin dall'inizio

«Se il commissario della Città della Salute accusa, allora porti i dati. Se la spesa è davvero “fuori controllo”, indichi con esattezza quali siano i presunti sprechi e in che modo intende affrontarli, invece di alimentare sospetti e insinuazioni». È un attacco frontale e durissimo quello che tutte le sigle sindacali dei medici sferrano contro Thomas Schael, da due settimane al vertice della più grande azienda ospedaliera del Piemonte. La questione su cui si apre il primo scontro pubblico tra i camici bianchi e il manager tedesco, sulla cui nomina si era messo di traverso (peraltro senza ottenere l’esito sperato) il mondo accademico e non solo, è quella della spesa farmaceutica.

Pochi giorni fa der Kommissar non aveva risparmiato critiche su quell’aumento del 12,3% rispetto al preventivo di spesa per i medicinali nella struttura di corso Bramante che aveva portato a un esborso di 17,8 milioni in più rispetto alle previsioni (144 milioni). Un aumento allarmante non solo perché addirittura superiore alla già alta media nazionale che si ferma alla soglia del 10%, ma soprattutto perché da anni la situazione finanziaria grava pesantemente sulla Città della Salute. La stessa scelta fatta dall’assessore Federico Riboldi di chiamare a dirigerla l’uomo che per lungo tempo tenne sotto controlli i conti della sanità piemontese durante il piano di rientro va proprio nella direzione di un necessario rigore. Il contenimento entro il 6% della spesa farmaceutica attuato da Schael nell’Asl abruzzese che ha diretto fino a meno di un mese fa viene citato come eloquente precedente.

Nell’attesa che venga scelto il nuovo direttore che dovrà sostituire temporaneamente Francesco Cattel, chiamato a dirigere l’Asl del Verbano-Cusio-Ossola, i camici bianchi alzano il tiro contro Schael. «Abbiamo appreso dalla stampa che il commissario ritiene che la spesa farmaceutica sia fuori controllo. Un’accusa grave, lanciata senza confronto, senza dati condivisi e senza il minimo rispetto per chi ogni giorno lavora per garantire la salute pubblica», scrivono in una nota le segreterie aziendali di Cimo-Fesmed, Cgil-Fp, Cisl-Medici e Aaroi-Emac. «Ancora una volta – sostengono i sindacati – invece di un confronto istituzionale e trasparente, si utilizza la stampa per screditare i professionisti sanitari. Un metodo già visto in passato contro i medici, che ora si ripete sulla spesa farmaceutica, con il chiaro obiettivo di spostare l’attenzione e scaricare le responsabilità su chi opera con serietà e in conformità alle normative vigenti».

Nella nota, che potrebbe essere l’avvio di una situazione se non di guerra aperta, certamente di tensione con il vertice dell’azienda, si aggiunge che «alludere genericamente a una cattiva gestione significa gettare ombre sul lavoro di intere équipe sanitarie che operano ogni giorno con rigore e professionalità. Il nostro è il principale centro di riferimento per la cura di patologie a bassa, media e alta complessità. Qui si assicura assistenza a migliaia di pazienti che necessitano di cure salvavita. I professionisti dedicati al settore farmaceutico hanno sempre operato in linea con le direttive regionali e aziendali, sia nella ricerca che nella garanzia dell’attività clinica».

Tesi che, tuttavia, devono fare i conti – è il caso di dirlo – con i conti di un’azienda che per poter funzionare riceve in anticipo parecchi milioni ogni anno dalla Regione e che da tempo è sottoposta al cosiddetto piano di efficientamento. E poi c’è la questione delle prescrizioni, che i medici rivendicano sempre pertinenti e giustificate, così come quella che rimanda alle case farmaceutiche. A chi conosce carattere e modus operandi di Schael non stupisce il suo silenzio di fronte all’attacco dei sindacati, così come alcuni segnali, tra cui un avviso fatto apporre proprio in questi giorni all’ingresso della direzione generale. Oltre a quello in cui si informa che riceve solo previo appuntamento, quello rivolto ai fornitori suona certamente nuovo ed eloquente: “Si ricevono solo su iniziativa del commissario”. I maligni dicono che manca solo un tedesco “raus”, ma tant’è.

«Le cure non sono sprechi, sono diritti – van giù per le trippe i sindacati – e se Schael ritiene che il problema sia la governance, allora che si assuma la responsabilità della situazione e spieghi chiaramente quali sono state le sue scelte e con quali conseguenze. Non accetteremo – avvisano i camici bianchi – che si scarichino colpe su chi lavora con dedizione nel rispetto della normativa e non permetteremo che si creino allarmismi ingiustificati, con il solo scopo di giustificare tagli e restrizioni a scapito della cittadinanza».