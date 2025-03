TERZO POL(L)O

Azione fa festa in Piemonte, meno siamo e meglio stiamo

Come nell'iconico programma di Arbore, il partito di Calenda va a congresso senza prospettive di alleanze. Bruciano ancora il fallimento del Terzo Polo e l'emorragia di parlamentari. Ruffino segreteria (senza rivali). Napoli: "Soli ma convinti di crescere"

Una “festa in famiglia” con toni trionfalistici e la benedizione del padre padrone Carlo Calenda che, a sentire i fedelissimi, “al mercato lo fermano per fargli i complimenti”. Sarà questo lo scenario del congresso regionale di Azione in Piemonte, in programma domani al Centro Congressi di Rivoli. Un appuntamento che la deputata Daniela Ruffino, con un entusiasmo che farebbe invidia ai vecchi apparatchik del Pci, definisce “un nuovo atto fondativo” di un partito che avrebbe “messo radici nelle Province, nei piccoli Comuni, nelle città e nelle valli del Piemonte”.

La realtà, come spesso accade, potrebbe essere leggermente diversa dai proclami. Il congresso si annuncia “unitario”, senza fazioni in lotta (come ha provato a fare a livello nazionale Giulia Pastorella, che ha osato sfidare capitan Calenda) come confermato dall’ex parlamentare Osvaldo Napoli, membro del direttivo nazionale e già presidente regionale della compagine calendiana. Tradotto dal politichese: nessuno sfiderà la Ruffino, che verrà confermata segretario, mentre alla presidenza andrà l'alessandrino Giovanni Barosini, vicesindaco del capoluogo mandrogno. Una “squadra vincente” (almeno sulla carta) che dovrà guidare un partito che si dichiara orgogliosamente solo nello scenario politico italiano.

“Rimaniamo equidistanti, anche se al momento siamo da soli” precisa Napoli, poi dice che “sta bene così”. Restano distanti Italia viva di Matteo Renzi e pure il neonato Partito liberaldemocratico di Luigi Marattin, mentre nella foresta centrista è un proliferare di arbusti. C'è fermento: martedì al Queen Fitness Club Trapani una cinquantina di attivisti hanno animato l'assemblea di Drin Drin, la nuova creatura di Michele Boldrin e Alberto Forchielli. Bruciano ancora le defezioni di questi due anni, a partire dalle ex ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini che ora fanno parte del gruppo Centro popolare federato con Noi Moderati, in attesa di poter tornare a pieno titolo nel centrodestra. A sinistra poi la situazione è più complessa che mai: “Il campo largo è completamente spaccato e il centrodestra è unito solo dal potere”, aggiunge Napoli, che poi conclude: “Non c'è prospettiva di unità con altre sigle. Non vogliamo presentarci per fare risultato e poi bisticciare” è la conclusione dell'ex parlamentare forzista in versione Renzo Arbore (Meno siamo e meglio stiamo).

Ma non tutto è nero all'orizzonte. I sondaggi, quelli che ogni politico cita quando gli conviene, darebbero il partito in crescita. E poi c'è lui, il lìder maximo Calenda, che secondo Napoli “è un leader” e che avrebbe “una visione positiva”. L’europeismo, l’antipopulismo e la vicinanza all’Ucraina sono i tre pilastri su cui si regge l'edificio ideologico di un partito che ambisce a “mettere fine al bipolarismo gladiatorio e muscolare”.

L’appuntamento è fissato per le 10 di domani, quando al Centro Congressi di via Dora Riparia sfileranno i presidenti e i segretari provinciali già eletti: da Rachele Sacco e Cristina Peddis per Torino Città Metropolitana, a Giancarlo Rapetti e Giovanni Barosini per Alessandria, fino a Floriana Bazzano e Fabrizio Finocchi per Vercelli. Presenti anche i rappresentanti delle province che presto andranno a congresso: Novara, Asti e il Verbano Cusio Ossola.

Una giornata che si preannuncia densa di emozioni (forse) e di votazioni (sicuramente), con l’elezione del presidente regionale, della segretaria regionale e del direttivo regionale. E poi, dulcis in fundo, l'annuncio della composizione della segreteria regionale e la nomina del tesoriere regionale. Insomma, una festa della democrazia interna in cui, per citare ancora Napoli, “si vuole elevare il livello politico sui problemi della gente”. In attesa che la gente se ne accorga.