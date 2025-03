SPORT & POLITICA

Coni verso la resa dei conti, gli anti Malagò spingono Pancalli

Il numero uno del Foro Italico si prende ancora un mese per decidere ma non ha tutto questo tempo. Il capo del Cip già aggrega un'ampia area che va da Abodi a Binaghi. Entro il 28 marzo le candidature per i comitati regionali

“Dirò tutto il 14 aprile”. Si prende ancora un mese di tempo Giovanni Malagò per decidere quale sarà il suo ruolo nelle prossime elezioni del Coni, le prime dopo dodici anni in cui quasi certamente non sarà candidato presidente. La legge glielo vieta, avendo lui già fatto tre mandati, e al Governo non trova nessuno disponibile a modificarla. Lui però non si dà per vinto e, secondo spifferi del Foro Italico, è ancora convinto di poter ottenere una deroga, una normetta fatta apposta per lui, la possibilità di arrivare almeno fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Giovanni ci spera e ha messo in campo tutte le sue relazioni, a ogni livello, ma è durissima”.

L’obiettivo di Malagò è tenere compatto il fronte e se non sarà lui proverà a orientare la votazione su un candidato amico. Quale? “Al momento possiamo dire che Luca Pancalli è il più lontano” racconta un insider. Depositata al Coni c’è già la candidatura di Luciano Buonfiglio della Federcanoa, lui sì che è da sempre persona di fiducia di Malagò, il quale ne riconosce la competenza e ne apprezza la lealtà. La sua non è vissuta come un’opa ostile a Palazzo H, “se Giovanni fosse candidato – aveva dichiarato Buonfiglio – io sarei il suo primo elettore”. Per Pancalli è diverso, lui non ha cercato la benedizione di Malagò anzi sono i nemici del presidente a spingerlo (per informazioni chiedere ad Angelo Binaghi della Federtennis o a Paolo Barelli del nuoto). In queste ore, intanto, è arrivata anche la seconda candidatura ufficiale, dopo quella di Buonfiglio, si tratta dell’ex velista Ettore Thermes, “poco più che testimonianza”.

Mercoledì il numero uno del Comitato paralimpico ha annunciato ufficialmente che non si candiderà per un nuovo mandato al Cip, dove punterà su Roberto Valori, della Federazione nuoto paralimpica, suo attuale numero due. È il segnale che molti attendevano, ora manca solo l’annuncio ufficiale e quando arriverà, molti saranno chiamati a prendere una posizione. Sicuri che Malagò abbia ancora un mese di tempo? Pancalli gode di appoggi trasversali; c’è la benevolenza del ministro dello Sport Andrea Abodi (quello che sta tenendo sbarrata la porta a Malagò) e pure in ambienti Pd (dove un tempo si muoveva con disinvoltura Malagò) c’è chi come Mauro Berruto, ex cittì della Nazionale maschile di volley oggi deputato, punta su Pancalli. Ieri è arrivato anche l’endorsement di Bebe Vio. "25 anni alla guida del Cip, 15 anni come mio Presidente – ha scritto la campionessa paralimpica sui social –. Abbiamo vissuto di tutto insieme, e da te ho imparato tanto. Ma una cosa più di tutte mi ha segnato nel profondo: l'importanza di diffondere la cultura paralimpica. Hai reso grande il Cip, ora per te è tempo di nuove avventure. In bocca al lupo, capo!”. Serve altro?

Tenere unito il fronte, per Malagò, è impresa sempre più ardua. Pure la recente lettera di sostegno orchestrata dal suo fedelissimo Sergio D’Antoni, ex capo della Cisl oggi vertice del Coni Sicilia, si è trasformata in un boomerang quando alcuni dei 43 sottoscrittori si sono tirati indietro. Qualcuno dice dopo fortissime sollecitazioni dello stesso Abodi o dei suoi collaboratori.

Il clima è teso. Come spesso accade in questi casi l’unico obiettivo della maggioranza è di puntare sul cavallo vincente. Mancano poco più di tre mesi alle elezioni del 26 giugno e presto Malagò dovrà indicare il suo candidato. Lui stesso, come membro del Cio, è tra i grandi elettori. Si parla con insistenza di Diana Bianchedi, ex schermitrice, responsabile della pianificazione strategica e della legacy nella Fondazione Milano-Cortina. Il presidente la stima e sa che su di lei potrebbe dirottare almeno una parte del suo storico pacchetto di voti. Ma quanti? In queste ore arrivano notizie allarmanti da alcune federazioni: “Non solo i suoi avversari anche alcuni suoi storici alleati si stanno spostando su Pancalli, preoccupati da questa situazione di stallo”.

Intanto lo sport italiano resta impegnato nel rinnovo dei propri organi territoriali. Il 28 marzo si chiuderanno le candidature per i presidenti dei Comitati regionali del Coni: 7 su 21 sono nella stessa situazione di Malagò e quindi non potranno candidarsi: tra loro lo stesso D’Antoni e il laziale Riccardo Viola. Chi di si curo non voterà il 26 giugno sono l’Aci e il Tiro a segno, essendo entrambe commissariate dai rispettivi ministeri vigilanti.