Garante anziani Alessandria, chiarire presunti maltrattamenti

"A seguito delle accuse diffuse da un'ex operatrice socio-sanitaria (Oss) attraverso la trasmissione "È sempre Cartabianca" e ripresa dai media locali, in merito a presunti maltrattamenti e morti sospette all'interno di una casa di riposo di cui non si fa il nome, la garante degli anziani del Comune di Alessandria, Paola Ferrari, esprime cautela e preoccupazione e ribadisce la necessità di fare assoluta chiarezza sulla vicenda". È quanto si legge in una nota. "Sto appurando - dice Ferrari nel comunicato - se trattasi di una struttura operante sul territorio comunale di mia competenza diretta. Ma anche se non lo fosse, sarei profondamente dispiaciuta qualora i fatti si fossero verificati" premette Ferrari. "La tutela degli anziani ospiti - dice - deve essere la priorità assoluta: ogni segnalazione di possibile abuso o negligenza deve essere esaminata con la massima attenzione, garantendo un'indagine approfondita, trasparente senza generare allarmismi. Allo stesso tempo, è essenziale preservare la dignità e il valore del personale delle strutture che ogni giorno si dedica con professionalità, impegno e competenza alla cura dei più fragili" sottolinea la garante. "È fondamentale - conclude - accertare la verità con obiettività e rigore. Gli anziani hanno diritto a essere assistiti in un ambiente sicuro e rispettoso, così come gli operatori devono essere tutelati da accuse che possono minare la loro reputazione e il loro lavoro, che garantiscono alle famiglie la serenità e la fiducia". La garante "chiede pertanto pertanto alle autorità competenti di intervenire prontamente per verificare i fatti e adottare, se necessario, le misure opportune".