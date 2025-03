Unione montana Alta Valle di Susa, "a Meana niente Pfas"

L'amministrazione comunale di Meana di Susa (Torino) rende noto che le analisi condotte sulle acque potabili del comune non hanno rilevato la presenza di Pfas, sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (composti chimici molto resistenti, usati per rendere i tessuti resistenti ai grassi e all'acqua, ndr). "La comunicazione ufficiale - spiega l'unione montana Alta Valle Susa in una nota - è arrivata dalla Smat, la società responsabile del monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, in risposta a una richiesta formale di informazioni da parte del comune. Secondo la comunicazione della Smat, i quattro prelievi effettuati sulla rete dell'acquedotto nel semestre luglio-dicembre 2024 non hanno evidenziato la presenza di Pfas". "Questo risultato rassicurante conferma la qualità dell'acqua potabile a Meana di Susa. Inoltre, come comunicato dall'unione montana Alta Val Susa il 4 marzo 2025, le unioni montane Alta Val Susa e Val Susa - spiega l'unione montana Alta Valle Susa - stanno collaborando per avviare una partnership con l'Istituto di ricerca sulle acque (Cnr-Irsa). L'obiettivo è analizzare i dati disponibili per valutare il rischio ambientale e sanitario, garantendo una tutela ancora maggiore per i cittadini. Il sindaco Federico Ragalzi ha espresso soddisfazione per i risultati delle analisi e ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini".