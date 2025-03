Comitato Mirafiori Nord, stop degrado vogliamo più sicurezza

In un centinaio hanno partecipato questa mattina a Torino a una manifestazione organizzata dal comitato di Mirafiori Nord, per chiedere, come si leggeva nello striscione di apertura al corteo, "più sicurezza e meno degrado" nel quartiere, alla periferia del capoluogo piemontese. I manifestanti si sono radunati in piazza Livio Bianco, e hanno denunciato il clima che si vive nella zona, "a causa del fenomeno delle baby gang" e dei "bivacchi davanti ai distributori h24 a tutte le ore del giorno e della notte" e "davanti ai mini market", come quello di via Sanremo. Inoltre hanno sottolineato dal comitato la presenza di "nuovi accampamenti abusivi davanti alla parrocchia del Redentore". "Il Comune - affermano i portavoce - deve trovare una sistemazione per queste persone". Tra le richieste quella di un presidio fisso delle forze dell'ordine e più telecamere di videosorveglianza. La manifestazione è sfilata lungo via Carlo Del Prete, via Sanremo, corso Tazzoli, corso Siracusa, via Don Grazioli, via Pertinace e piazza Pitagora. A proposito delle proteste a Mirafiori Nord il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, ha così commentato: "Si può e si deve migliorare e fare di più per il territorio di questa porzione di Mirafiori Nord. I cittadini hanno il diritto e il dovere di protestate e proporre le loro istanze di sicurezza". "Tuttavia va anche raccontato che la Circoscrizione ha firmato il Patto di collaborazione il 12 marzo per il recupero dell'area da Piazza Livio Bianco ai giardini della ex bocciofila con un gruppo di associazioni del territorio per promuovere iniziative di aggregazione e il recupero delle aree verdi, dei locali del Lilliput e del giardino della ex bocciofila. Con le prossime assegnazioni delle ex Bocciofile Redentore e Carlo Del Prete vanno nella direzione di un miglioramento complessivo dell'area", conclude Rolandi.