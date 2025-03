GRANA PADANA

Salvini sfida i rivali (fantasma). Molinari conta sulle first lady

In vista del Congresso fa il gradasso: "Se qualcuno vuol fare il segretario della Lega si candidi, lo sosterrò". Ovviamente non c'è nessuno anche perché si è fatto un regolamento ad hoc. Il capogruppo spera di salvare la ghirba grazie alla fidanzata (amica della Verdini)

“Siccome dei borbottii, dei mugugni, dei lamenti e dei retroscena non ci facciamo niente, ho messo a disposizione il mio mandato: se qualcuno vuol fare il segretario della Lega perché si sente di farlo io sarò il suo più leale sostenitore e non muoio per andare avanti per altri tre anni a fare il segretario della Lega, perché bello ma impegnativo. Se qualcuno vuol fare il segretario della Lega si candidi e sarò il primo firmatario della mozione a suo sostegno”. Fa il gradasso, Matteo Salvini, sapendo che al Congresso del 5 aprile nessuno gli contenderà la leadership. Di coraggiosi – o “martiri”, a seconda delle opinioni – non se ne vede manco l’ombra e quand’anche qualche temerario si sognasse di sfidarlo le nuove regole varate impongono che chi vuole farsi eleggere segretario non solo deve contare su un minimo di 120 e un massimo di 200 delegati, ma questi devono provenire da almeno quattro regioni diverse. Un cavillo che, assieme ai nuovi criteri stabiliti per la designazione dei delegati (732 di cui 400 elettivi) – ovvero la media tra due parametri: la percentuale dei voti ottenuti alle elezioni europee dalla singola regione, rispetto al totale dei voti ottenuti, e la percentuale di iscritti “senior” rispetto al totale – consegna nelle mani di Salvini il granaio del Centro-Sud.

Impossibile, insomma qualsiasi scalata da parte di cordate del Nord, con buona pace dei Veneti che con la mozione (per ora solo annunciata) del segretario Roberto Marcato si troveranno a fare pura testimonianza di quei “valori” del Carroccio primigenio spazzati via dall’impronta sovranista e destrorsa. A meno che la ventilata intenzione di Salvini di imprimere nel consesso di Firenze un’ulteriore e ancor più marcata svolta sulle sponde dei “patrioti” e della lugubre compagnia di impresentabili alla Afd costringa il fronte del Nord a smetterla con i “borbottii” e alzare la voce. Non per cacciare un leader ormai logoro e privo di credibilità – non vi sono alternative praticabili nell’immediato – quanto piuttosto per rivendicare uno “spazio vitale” per quei territori che pagano il modello nazionale della “Lega Salvini premier” con la pesante carestia di militanza e consenso elettorale.

Un processo che essere accelerato qualora, al Congresso o nei giorni successivi, Salvini dovesse decidere di decapitare la guida dei gruppi parlamentari facendo fuori i due capigruppo: al Senato Massimiliano Romeo e alla Camera Riccardo Molinari. Il cerchio magico dei vari Durigon, Toccalini, Crippa, Borghi, Bagnai, Siri, dà l’operazione ormai decisa, ma potrebbe essere parte di una strategia volta a intimidire le sacche di resistenza interna e fiaccare ogni velleità. Chissà.

Per quanto concerne Molinari che, come il suo pari grado di Palazzo Madama, è pure segretario del partito nella sua regione, il Piemonte, dopo le esternazioni “catturate” a Montecitorio e finite sui giornali, pare irritare non poco la sua esposizione mediatica, spesso inconsapevole, in cui viene ritratto come “politico esperto e rispettato, credibile e leale” quasi a prefigurarne una sorta di punto di riferimento di una ipotetica fronda interna. Lui smentisce perfino il non smentibile, fa professione di fedeltà al capo ma è inviso alla ciurma di via Bellerio che continua a sussurrare all’orecchio del Capitano di gettarlo a mare. Il Molinari pensiero non è un mistero per nessuno, ben prima di quelle frasi rubate: Salvini “si è buttato con i fascisti”, “La politica estera la fa solo lui ma il 90% del partito non la condivide”, “Quando Trump ci farà male la colpa la daranno a noi leghisti che siamo stati solo ad agitare le mani, a fargli da cheerleader”. Per non dire di come ha accolto il camerata Roberto Vannacci, lui che non manca mai alle celebrazioni della Liberazione nella sua Alessandria e considera la memoria dell’eccidio della Benedicta parte del proprio pantheon antifascista.

Molinari, forse per scacciare i cattivi presagi, non si mostra troppo preoccupato, almeno pubblicamente. Anzi, a smentire le voci di un suo imminente siluramento, racconta di aver ricevuto l’invito a partecipare alla festa di compleanno di Matteo (“la prima volta”) assieme alla sua compagna, la deputata Rebecca Frassini di Calcinate (Bergamo), in rapporti di simpatia se non di vera amicizia con Francesca Verdini, figlia di Denis e fidanzata di Salvini. La diplomazia femminile salverà il Mol?