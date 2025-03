Ordinario

Dicono che… a differenza della Russia, l'Italia applichi davvero la libertà di pensiero e pure di parola. E non solo per quelli furbi, anche per quelli che lo sono decisamente meno. Siamo liberali e libertari al punto che non solo li facciamo esprimere liberamente, ma a qualcuno diamo pure la possibilità di insegnare. E non solo nelle scuole primarie o secondarie, talvolta pure da una cattedra dell’università. Mica da ricercatori o associati, li facciamo pure ordinari.