Spacciano crack e ingoiano le dosi, due pusher arrestati

I carabinieri di Collegno (Torino), durante dei controlli nel quartiere Terracorta, hanno arrestato due pusher sorpresi a vedere droga in via Cesana. Si tratta di due uomini di origini senegalesi, di 38 e 18 anni: quando hanno visto i militari dell'Arma hanno ingerito alcune dosi di crack. I due sono stati quindi trasportati in ospedale e messi in isolamento sanitario con lo scopo di accertare con precisione la quantità di sostanza che avevano ingerito. È stato invece sequestrato il denaro contante che avevano addosso, in totale 330 euro (120 euro il 18enne e 210 euro il 38enne) e sequestrati anche i telefoni cellulari in loro possesso. I due sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Per il 18enne l'accusa è anche di falsa attestazione sull'identità personale in quanto aveva dichiarato di essere minorenne.