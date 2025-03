FINANZA & POTERI

Crt, fronda contro Ghigo in cda. Duello tra Lubatti e Morgando

Nonostante il pronunciamento del Mef abbia messo fuori gioco Leo, sull'ex governatore permangono le resistenze di mezzo Cdi: il suo nome era nei pizzini di Palenzona. La presidente Poggi in difficoltà anche su Ferrone. TUTTI I NOMI E GLI SCENARI

In via XX Settembre parlano di “perplessità” e di necessari “approfondimenti”, ma le resistenze che in Fondazione Crt si stanno registrando su Enzo Ghigo hanno i tratti di un vero e proprio veto, quanto irremovibile si vedrà. La vicenda è nota. L’ex parlamentare di Forza Italia, governatore del Piemonte nel decennio 1995-2005, dopo aver accarezzato a lungo l’idea di succedere a Giovanni Quaglia alla presidenza ha ridimensionato le sue ambizioni “accontentandosi” di entrare a Palazzo Perrone da semplice consigliere di indirizzo con la prospettiva di “ascendere” al cda. Candidato in una delle rose della Regione Piemonte, a un passo dall’ingresso il suo nome viene però clamorosamente scartato nel “gioco delle terne”, avvisaglie di quel putsch che di lì a poco avrebbe portato alla decapitazione dei vertici e alla scoperta di un presunto “patto occulto” per determinare gli assetti e la governance della fondazione.

Assunta in nome dell’autonomia dell’ente, la decisione ha aperto una faglia profonda tra Crt e le principali istituzioni, visto che a far compagnia a Ghigo fuori dall’uscio c’è pure Gianfranco Morgando, tra i fondatori del Pd in Piemonte, riferimento dei cattodem subalpini e mentore di un paio di generazioni di amministratori, tra i quali il sindaco dem Stefano Lo Russo che, infatti, ne aveva caldeggiato la nomina. Per Ghigo poi si è aggiunta pure la beffa: a organizzare la fronda che gli ha sbarrato la strada, infatti, è stato un suo ex assessore, Giampiero Leo, che in barba alle indicazioni di Alberto Cirio non solo ha rastrellato voti sufficienti a entrare nella terna ma ha strappato un secondo mandato grazie a un abile lavoro di relazioni interpersonali.

La volontà della presidente Anna Maria Poggi di ricucire i rapporti con Comune e Regione, assecondando quanto possibile le loro indicazioni, aveva portato molti a immaginare il recupero di Ghigo e Morgando come consiglieri di amministrazione, senza però fare i conti con gli umori interni al Consiglio di indirizzo, l’organo deputato a designare il board. Neppure l’uscita di scena di Leo, su cui si erano iniziate a registrare convergenze di una parte del Cdi, a seguito del pronunciamento del Mef che ritiene non eleggibili consiglieri al secondo mandato, fa scattare il semaforo verde per Ghigo. Sull’attuale presidente del Museo del Cinema permangono forti dissensi, riassunti nei ragionamenti che un consigliere apprezzato per equilibrio e molto influente come l’ambasciatore Pier Benedetto Francese, vercellese subentrato nel 2023 in quota Unioncamere al posto del defunto Giuseppe Pichetto, sta condividendo con i colleghi. Ma non c’è solo la necessità di preservare la Crt dalle ingerenze della politica (formula talmente lodevole da risultare vacua e ipocrita), a pesare come un macigno è il fatto che il nome di Ghigo compariva nei “pizzini” che l’allora presidente Fabrizio Palenzona distribuì alla viglia del voto. Al momento Cirio resta fermo sul suo predecessore anche se molti in queste ore gli stanno suggerendo di prendere in considerazione l’ipotesi di cambiare cavallo, se non altro per non uscire dalla partita. Chissà, le diplomazie sono al lavoro, Leo è corteggiato come non mai, al quarantesimo piano giungono numerose ambasciate.

Simul stabunt, simul cadent , quindi stessa sorte per Morgando? Probabile, se non altro per evitare di dare l’impressione all’esterno di usare due pesi e due misure, a seconda dell’appartenenza politica. A rappresentare il Comune a guida centrosinistra potrebbe essere uno degli ultimi “allievi” del democristiano di Borgiallo che sotto la sua ala ha mosso i primi passi nella Margherita: Claudio Lubatti. L’ex assessore comunale della giunta di Piero Fassino, dopo la parentesi nella calendiana Azione ha lasciato la politica attiva ma ha un consolidato rapporto con Lo Russo. Certo, l’essere dipendente con ruoli apicali di Intesa Sanpaolo renderebbe perlomeno singolare far parte del cda di uno dei principali azionisti della banca concorrente, Unicredit. Probabile che non vi siano incompatibilità formali (sono in corso di accertamento) ma sull’opportunità le opinioni divergono. In settimana da Palazzo civico sono attese indicazioni.

Le indicazioni del Tesoro hanno però ulteriormente complicato la partita che da qui al 14 aprile porterà al nuovo Consiglio di amministrazione, facendo saltare i piani anche della componente camerale. A Palazzo Birago si dava infatti per scontata la promozione di Cristina Di Bari in modo da liberare un posto nel Cdi da assegnare a un esponente dei commercianti: una delle condizioni alla base del patto che porterà Massimiliano Cipolletta alla guida della Camera di Commercio di Torino affiancato da una vicepresidenza unica per Maria Luisa Coppa, leader dell’Ascom. Per quanto secondo alcuni autorevoli pareri la tesi sostenuta dal Mef sia giuridicamente controversa e comunque esito di una premura eccessiva e persino non richiesta, la Poggi intende applicarla alla lettera, incurante delle critiche di chi le rimprovera una eccessiva soggezione verso il dicastero retto da Giancarlo Giorgetti. “Sono determinata ma un po’ fifona” pare abbia confessato quando in ballo c’è l’applicazione dei dettami ministeriali. Fatto sta che per accontentare la Coppa nel futuro board dovrebbe finirci Enzo Pompilio D’Alicandro, imprenditore della logistica e vicepresidente uscente della Camera di Commercio, legatissimo a via Massena. Escluso, nonostante le sue comprensibili ambizioni, il ripescaggio di Dario Gallina, ex presidente degli industriali e prossimo a lasciare il timone della Camera di Commercio.

Una scelta, quella del sistema camerale, che riduce all’osso la componente femminile, visto che anche le altre candidature sono quasi tutte maschili. Oltre alla presidente al momento sono solo due le donne: Roberta Ceretto, della celebre schiatta di vignaioli, dietro cui si allunga l’ombra di Guido Crosetto che, dopo aver piazzato la fedelissima Patrizia Polliotto alla segreteria generale, diventa un “azionista” forte della Crt, e Luisa Vuillermoz, eporediese ma valdostana d’adozione, direttrice della Fondation Grand Paradis. Maschietto sarà anche il consigliere espressione del mondo universitario dove a contendersi la poltrona sono lo storico Vincenzo Ferrone, che la stessa Poggi ha voluto quale suo successore in Cdi e con il quale ha rapporti di lunga data, fin dai tempi in cui entrambi sedevano nella fondazione cugina, la Compagnia di San Paolo, e l’ingegnere Luca Settineri, professore ordinario al Politecnico ed ex vicerettore. In corso Duca degli Abruzzi ritengono che proprio perché alla presidenza siede un docente di UniTo quel posto spetti a loro. Qualche prima indicazione potrebbe arrivare mercoledì, quando in via XX Settembre, è in calendario una riunione convocata proprio per avviare la procedura di selezione.