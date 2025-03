Space Industries, "parole Urso confermano prospettiva concreta"

"Le parole del ministro Urso in merito alle ipotesi di conversione del settore automotive verso quello aerospaziale e della difesa, confermano una prospettiva sempre più concreta per l'industria del nostro Paese. Space Industries nasce anche su questi presupposti. Ovvero quello di adottare il know-how, l'efficienza dei processi e uno storico patrimonio di esperienza del settore automotive nella produzione di satelliti". A dirlo Giuseppe Santangelo, Ceo e cofondatore dell'azienda che proprio nei giorni scorsi ha inaugurato il suo quartier generale nel centro di Torino e che sta realizzando lo stabilimento produttivo a Settimo Torinese. "È anche su queste basi che, ad esempio, progettiamo di realizzare oltre 200 satelliti l'anno in un approccio seriale", spiega, sottolineando che "è ormai chiaro che le sfide del settore si vinceranno sul piano dell'efficienza, dell'affidabilità, dei volumi e dei costi. Dinamiche note al settore automotive. Contribuiamo così, in modo determinante, alla capacità produttiva italiana". Per Santangelo "è tuttavia necessario tenere a mente che il percorso è complesso e per nulla scontato, in particolare in termini di riconversione della forza lavoro. Che non può essere considerato automatico - conclude - e richiede un impegno comune da parte di istituzioni, aziende e centri di formazione".