Al Colle della Maddalena terminate operazioni distacco valanghe

Si è conclusa l'operazione, iniziata questa mattina, di distacco della neve al Colle della Maddalena, nel Cuneese, per mettere in sicurezza tutta l'area e riaprire così il valico, chiuso per le abbondanti nevicate. "L'intervento è durato più del previsto - spiega la sindaca di Argentera (Cuneo) Monica Ciaburro -, a causa del maltempo e della nebbia che questa mattina riduceva di molto la visibilità, rendendo così l'operazione pericolosa. Il tempestivo intervento, a poche ore di distanza dall'ultima nevicata - prosegue il primo cittadino di Argentera - ha permesso non solo una repentina messa in sicurezza in vista di una prossima e non lontana apertura, ma anche un distaccamento più immediato e definito". Il piano di intervento è stato un primo passo verso la riapertura del colle che potrebbe essere tra domani e martedì, se tutte le procedure saranno di esito positivo, accertando la sicurezza dell'area.