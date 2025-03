Meteo: fronte freddo sfiora l'Italia portando piogge

Mentre un campo di alta pressione si rafforza tra Mare del Nord e Isole Britanniche ecco che aria fredda scorre tra Europa orinatale e Balcani. Fronte freddo che nelle prossime ore sfiorerà anche l'Italia portando un aumento dell'instabilità prima al Centro-Nord e poi anche al Sud. L'ingresso di aria via via più fredda consentirà alla quota neve di scendere fin verso i 400-600 metri su Alpi e Appennino centro-settentrionale entro le prime ore di Martedì. A seguire generale miglioramento del tempo grazie all'espansione dell'alta pressione tra Europa e Mediterraneo. Temperature comunque che fino a metà settimana resteranno al di sotto delle medie di qualche grado, poi atteso un generale rialzo. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che in vista del quarto weekend di marzo mostrano invece un possibile peggioramento meteo di nuovo ad opera di una perturbazione atlantica, tendenza dunque da monitorare nei prossimi giorni. Previsioni meteo per oggi al nord. Al mattino tempo stabile con cieli sereni, addensamenti al Nord-Est con locali fenomeni e neve oltre i 900 metri. Al pomeriggio locali fenomeni tra Triveneto e Romagna con neve oltre i 1200 metri, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento e precipitazioni lungo l'arco alpino con neve fin verso gli 800 metri. Al centro. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in deciso aumento sul versante adriatico con locali piogge sulle coste. In serata peggiora su Marche e Abruzzo con piogge e neve fino ai 900-1200 metri. Migliora nella notte. Al Sud e sulle Isole. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti in Appennino. In serata e nottata nuvolosità in aumento con locali piogge sulle regioni peninsulari e fiocchi in Appennino fin verso i 700-1000 metri. Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Sud e sulle regioni adriatiche ed in lieve rialzo sul resto d'Italia. Previsioni meteo per domani al nord. Al mattino nuvolosità al Nord-Ovest con locali piogge e neve fin verso i 400 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo piu' asciutto con cieli soleggiati e solo qualche addensamento ancora al Nord-Ovest. In serata e in nottata tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO Al mattino nuvolosità sul versante adriatico con locali fenomeni in Appennino nevosi fino a quote collinari, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo stabile ovunque con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al sud e sulle isole Al mattino precipitazioni sparse sulla Sicilia e locali fenomeni anche su Sardegna, Calabria e in Appennino con neve fin verso i 700-1000 metri. Al pomeriggio ancora piogge tra Sicilia e Calabria, ampie schiarite altrove. In serata e nottata tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni e nuvolosità sulle Isole Maggiori. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione dal Nord a Sud.