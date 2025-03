Reale Group, balza a 220 milioni il risultato 2024 (+40%)

Reale Group ha chiuso il 2024 con un utile consolidato di esercizio pari a 220,3 milioni di euro, in crescita del 40,4% rispetto al 2023. L'indice di solvibilità, pari al 326,6% (+11,9 punti percentuali rispetto al 2023) si posiziona tra i livelli più elevati del mercato italiano ed europeo. La raccolta premi raggiunge i 6,3 miliardi di euro (+10% rispetto al 2023), in aumento sia nel mercato nazionale italiano sia in quello internazionale. Il bilancio consolidato è stato esaminato dal consiglio di amministrazione. "Forte crescita e grande solidità - spiega Luca Filippone, direttore generale di Reale Group - hanno caratterizzato il 2024 di Reale Group, sia nel mercato italiano sia nei mercati internazionali in cui il gruppo ha consolidato la propria presenza con l'entrata in Grecia. Quello appena trascorso è un anno al quale guardiamo con soddisfazione e orgoglio per le tante sfide vinte grazie al grande impegno delle nostre persone e dei nostri agenti. Affrontiamo, dunque, il 2025 con rinnovato entusiasmo per cogliere tutte le opportunità che il mercato offrirà, a partire dalla copertura contro le catastrofi naturali diventata obbligatoria in Italia per le aziende. La diversificazione nelle sue tre direttrici (assicurativa, internazionale e servizi) e la spinta trasformativa del gruppo (digitale, Ai e Agile) rimangono i driver del nostro modello strategico saldamente ancorato alla sostenibilità e al nostro essere mutua".