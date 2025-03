Crt e San Patrignano per la prevenzione contro droghe

Incontri con gli studenti per sensibilizzarli sui pericoli delle dipendenze, ma anche un webinar con i loro professori per aiutarli ad avere un dialogo con gli alunni sul tema. E' il progetto WeFree, avviato e portato avanti da San Patrignano e rivolto a 3000 studenti delle principali città di Piemonte e Valle d'Aosta grazie al sostegno della Fondazione Crt. Il progetto è stato avviato a febbraio con il webinar a cui hanno partecipato 50 docenti, passaggio fondamentale perché abbiano una precisa conoscenza del contento giovanile che si trovano ad affrontare, come racconta la responsabile del progetto Silvia Mengoli: "I professori hanno più di ogni altra persona il polso dei problemi dei giovani, ma conoscere i numeri dell'emergenza li può aiutare a mettere ancor meglio a fuoco la situazione. Secondo i dati dell'ultima Relazione al Parlamento il consumo di sostanze psicoattive illegali ha interessato circa il 30% della popolazione studentesca ed è in forte aumento l'uso di psicofarmaci senza prescrizione medica, che nell'ultimo anno ha coinvolto quasi 270mila 15-19enni. Il webinar che abbiamo fatto con loro è stata un'occasione per riflettere su come possano e debbano parlare di questo con i loro alunni, anche per capire come intervenire con chi sin da ora che ha bisogno di aiuto".