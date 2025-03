Fuan, tensioni all'università a Torino per le elezioni

A Palazzo Nuovo a Torino, sede delle facoltà umanistiche dell'ateneo, è stata una "mattinata di tensioni per le elezioni universitarie". Lo riferisce il Fuan-Azione universitaria in una nota. "Questa mattina - si legge nel comunicato - abbiamo dimostrato ancora una volta che non esistono sedi universitarie in cui gli studenti di destra non possano esprimere le proprie idee" dichiara il presidente nazionale di Azione Universitaria Nicola D'Ambrosio, che prosegue: "Palazzo Nuovo ha mantenuto per anni la nomea di facoltà 'casa dell'estrema sinistra', ma oggi Askatasuna e collettivi non sono riusciti a mettere insieme neanche una decina di persone per provare ad impedire la nostra presenza. A questi residui degli Anni di Piombo, capaci solo a scandire slogan stantii, risponderemo sempre con la presenza del Fuan-Azione Universitaria in ogni sede universitaria. L'alternativa a un'università paralizzata dall'estrema sinistra siamo noi".