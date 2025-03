OPERE & OMISSIONI

Torino-Lione apre il primo aprile (ma è la linea storica). Piemonte, 27 opere in ritardo

Il Terzo valico arranca, la Tav procede ma la fine lavori slitta al 2033. In stallo i progetti di collegamento con Malpensa. Il valore complessivo dei cantieri è di 27 miliardi. I dati del rapporto Oti sulle infrastrutture nel Nord-Ovest

La Torino-Lione sarà attiva dal primo aprile, ma niente facili entusiasmi si tratta infatti della riapertura della linea storica, chiusa da agosto 2023 a causa di una frana nel tratto francese. Per l’alta velocità invece ci vorranno ancora almeno otto anni con la consegna dell’opera fissata al 2033. E proprio la Tav è una delle 27 infrastrutture su cui si sono registrati dei ritardi (oltreché un incremento dei costi per 2,5 miliardi) secondo quanto si legge nel Rapporto Oti Piemonte dell’Osservatorio di Confindustria e Unioncamere, che monitora 67 opere del Nord-Ovest.

Rallentano anche il Terzo Valico e restano in stallo i progetti per migliorare i collegamenti con Malpensa. Bene l’A33 Asti-Cuneo, il Tenda e il Frejus. Il valore complessivo dei cantieri da completare entro il 2033 è pari a 27,4 miliardi, di cui 2,5 miliardi quest’anno con 11 opere attese e 1,1 miliardi entro il 2026 con 16 opere. “Le multinazionali, così come i grandi gruppi nazionali, scelgono il Piemonte anche in virtù della sua posizione geografica. È un asset su cui dobbiamo continuare a lavorare, imprese e pubblica amministrazione, per arrivare a progettazioni che raccolgano le esigenze delle tante filiere che compongono il tessuto economico del Piemonte e del Nord Ovest” commenta Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte.

Il Terzo valico è l’unica delle nove opere finanziate dal Pnrr a essere in ritardo per problemi sul cantiere e dove la previsione di attivazione è prevista a marzo del 2027. Le altre otto procedono secondo programmi: sono il quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera, il potenziamento e ammodernamento delle linee Acqui Terme-Ovada-Genova, le ferrovie Torino-Ceres e Canavesana, l’elettrificazione della Ivrea-Aosta, la strada provinciale 460 tra Lombardore e Salassa, la superstrada Novara-Vercelli e lo scalo di Torino Orbassano.

“A poco più di un anno dalla conclusione del Pnrr, è motivo di soddisfazione constatare che 11 delle 67 opere monitorate sono in fase di completamento o registreranno progressi significativi nel 2025. L’apertura della seconda canna del Frejus e il ripristino della storica linea Torino-Lione rappresentano traguardi importanti. Tuttavia, non possiamo ignorare le criticità. Serve un’attenta valutazione delle cause e l’adozione di misure correttive efficaci” dice invece Gian Paolo Coscia, vertice di Unioncamere Piemonte. Tra le 11 opere che nel 2025 dovrebbero registrare passi avanti significativi o essere completate, spiccano: apertura al traffico della seconda canna autostradale del Frejus, forse già a luglio, sulla A33 Asti-Cuneo entro fine anno sarà completata la tratta Verduno-Cherasco, mentre a giugno sarà in funzione la nuova canna del tunnel del Colle di Tenda.

Focalizzando l’attenzione poi sui corridoi europei Ten-T, per quello Mediterraneo, che comprende la Torino-Lione, si rileva una situazione complessivamente migliorata poiché procedono i lavori di realizzazione del tunnel di base del Moncenisio 40 km scavati totali circa il 25% dei 162 km di gallerie previste, ancorché la data di attivazione sia slittata dal 2032 al 2033 e i costi siano aumentati di 2,5 miliardi lievitando a 11 miliardi complessivi. Nelle prossime settimane, inoltre, riapriranno sia il collegamento ferroviario storico, che la seconda canna del tunnel autostradale del Frejus. A Chiomonte si sta lavorando allo svincolo autostradale a servizio e del cantiere per il tunnel di base lato Italia. Segnali contrastanti arrivano dal CorridoioMediterraneo-Reno-Mare del Nord, dove sulla tratta italiana negli ultimi mesi sono emerse criticità legate alla situazione geologica particolarmente complessa sotto l’Appennino, tra Alessandria e Genova, dove si sta scavando il tunnel ferroviario, che sta condizionando il completamento del Terzo Valico. Positivo l’avanzamento sulle linee ferroviarie del Sempione e la linea Acqui Terme-Ovada-Genova che sono passate da una fase progettuale all’avvio dei lavori, e lo sblocco dell’iter per la riattivazione del servizio sulla linea ferroviaria Novara-Varallo.