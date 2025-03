SANITÀ

"Schael caccia gli infermieri del 118"

Entro il 31 maggio il personale dell'Emergenza in carico alla Città della Salute passerà ad Azienda Zero. Decisione prevista. L'attacco del sindacato Nursind: "Mancata la concertazione". La lettera di der kommissar a Leli. Analogo passaggio per le altre aziende - DOCUMENTO

Con una delibera il commissario della Città della Salute, dal primo giugno butta fuori il personale del 118”. Letta così, come la scrive il sindacato degli infermieri Nursind, parrebbe di trovarsi di fronte al licenziamento di oltre 500 professionisti disposto dall’ennesimo diktat con la firma di Thomas Schael. In realtà, le cose stanno diversamente anche se la questione non è affatto di poco conto, né indenne da potenziali conseguenze già preannunciate da critiche e polemiche.

Come peraltro anticipato dallo Spiffero, con la scadenza della convenzione col la più grande azienda ospedaliera del Piemonte, dopo il personale medico in parte già transitato in Azienda Sanitaria Zero, anche il resto dell’organico e in particolare gli infermieri deve passare alla dipendenze della Super Asl diretta da Adriano Leli. A quest’ultima, infatti, compete la gestione dell’Emergenza 118, comprese le centrali del Numero unico di emergenza 112 come quella finora in capo all’azienda di corso Bramante.

Nessuna sorpresa, insomma, vista la decisione già assunta dalla precedente giunta regionale di assegnare ad Azienda Zero una notevole mole di competenze, accrescendo di non poco quelle originariamente previste. Semmai qualcosa non pare aver funzionato nella gestione e comunicazione circa il percorso di trasferimento del personale se si arriva a meno di tre mesi dalla data prevista con una situazione segnata da critiche e proteste. Tant’è che non tanto sul merito, quanto sulla forma si concentra il duro attacco del sindacato. “Che questa – scrive Nursind riferendosi al trasferimento del personale da un’azienda all’altra – possa essere una soluzione alle tante criticità di una convenzione per la gestione di questo personale in scadenza il prossimo 31 maggio e che non sta in piedi come più volte abbiamo detto, nessuno lo mette in dubbio ma che lo si voglia fare in questo modo non è né accettabile né condivisibile”.

Leggi qui la delibera

Da una parte le rimostranze delle organizzazioni di categoria, dall’altra i tempi che, oggettivamente, sono tutt’altro che larghi per procedere al cambio di datore di lavoro senza soluzione di continuità, come previsto. La lettera di Schael è dello scorso 5 marzo, esattamente quattro giorni dopo l’insediamento del commissario in corso Bramante e l’assunzione di quei poteri che, ovviamente, non avrebbe potuto esercitare prima. Che la convenzione scadesse il 31 maggio era, però, noto da tempo anche se a fronte della lamentale del sindacato pare che nessuno abbia predisposto per tempo un percorso che adesso giocoforza appare inevitabilmente rapido.

“Un’operazione di questo tipo, trattandosi di programmazione, non può non coinvolgere la Regione e il sindacato”, rimarca il segretario regionale di Nursind Francesco Coppolella, il quale ricorda come questa procedura non riguardi soltanto la Città della Salute, ma anche le altre tre aziende che attualmente forniscono il personale all’Emergenza, ovvero il Maggiore della Carità di Novara, il Santi Antonio e Biagio di Alessandria e l’Asl Cuneo1. “Più volte – ricorda Coppolella – abbiamo chiesto l’apertura di un tavolo per superare una convenzione che riteniamo inapplicabile ma non con atti unilaterali. Anche lo stesso commissario Schael nella delibera parla della necessità di un accordo tra le parti, non specificando, quali. Certamente non senza la Regione e il sindacato”, per il quale “non è ammissibile che in un sistema regionale di natura programmatorio ognuno viaggi per conto proprio”.

I tempi, come detto, ormai sono sempre più stretti e se prima non si è fatto quel che lamentano i rappresentanti di categoria, ora appare difficile recuperare se non a scapito di ritardi o, peggio, situazioni di confusione che finirebbero per gravare su un sistema come quello dell’Emergenza già da tempo alle prese con carenza di personale e incertezze rispetto al sistema di governo in capo ad Azienda Zero dove si attende la scelta del nuovo responsabile del 118 dopo la decisione di non confermare Gianluca Ghiselli nel ruolo che, secondo rumors insistenti, potrebbe andare a Marina Civita, attuale direttore del Dea di Pinerolo.