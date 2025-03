Rossi-Pentenero (Pd), Consiglio regionale fermo causa maggioranza

"I lavori del Consiglio regionale sono in stallo, perché la maggioranza, e non le opposizioni, è a corto di argomenti. È il sintomo di una mancanza di progettualità che denunciamo da anni e della difficoltà di fare sintesi: siamo di fronte al governo degli annunci e delle veline, in cui soluzioni, atti e azioni concrete per il Piemonte e per i piemontesi passano in secondo piano". Lo afferma il segretario del Pd del Piemonte e consigliere regionale, Domenico Rossi. "Per superare lo stallo - aggiunge Rossi - basterebbe guardare ai provvedimenti proposti dall'opposizione. Soltanto il Partito democratico da inizio legislatura ha presentato 38 progetti di legge che attendono di essere portati all'attenzione del consiglio" aggiunge Rossi. "Ci domandiamo perché, se davvero esiste tutta questa continuità di governo e se i provvedimenti erano praticamente pronti, sono mesi che la maggioranza e la giunta Cirio non presentano nulla in Consiglio regionale?" dichiara la capogruppo Pd a Palazzo Lascaris, Gianna Pentenero. "Durante la campagna elettorale, il presidente Cirio aveva fatto tante promesse, assicurando che interventi fondamentali come la legge urbanistica e il piano sanitario fossero già pronti. Però oggi questi provvedimenti non si vedono neanche in bozza e senza una spiegazione seria ai cittadini piemontesi - incalza la rappresentate Dem -. L'attività del Consiglio regionale ormai va avanti tra ritardi, disorganizzazione e mancanza di efficienza - aggiunge la rappresentate Dem -. Ancora peggio va nelle commissioni. Vengono convocate spesso inutilmente - conclude Pentenero - visto che i consiglieri della maggioranza sono assenti e fanno così mancare il numero legale".