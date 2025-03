Tar, legittima nomina Salvetti al vertice del Tribunale di Asti

È legittima la nomina della dottoressa Ombretta Salvetti quale Presidente del Tribunale di Asti. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal dottore Paolo Rampini, anch'egli partecipante alla procedura di conferimento dell'incarico direttivo. Il Rampini aveva impugnato la delibera del Csm articolando due specifiche censure: una censura di tipo procedurale legata al fatto che a suo dire la dottoressa Salvetti non avrebbe potuto partecipare alla procedura per avere presentato un'altra candidatura per un posto analogo a Torino, anche se poi revocata; in secondo luogo, in relazione alle valutazioni compiute dal Csm nella disamina dei profili professionali dei due concorrenti e nella loro comparazione. Quanto al primo punto, il Collegio ha ritenuto che "la descritta censura procedurale non può essere accolta" in quanto "si fonda su un presupposto di fatto meramente ipotetico… che non può più verificarsi in concreto". Considerazione, questa, che porta i giudici a concludere che "se anche per ipotesi fosse riconosciuta l'illegittimità della revoca della domanda presentata dalla dott.ssa Salvetti nella procedura per il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Torino, tale illegittimità non sarebbe comunque sufficiente per ritenere viziata la partecipazione della medesima dott.ssa Salvetti alla diversa procedura di cui è causa per il conferimento dell'ufficio direttivo a Asti". Quanto, poi, alle valutazioni compiute dal Csm, secondo il Tar nella procedura "non si rinvengono lacune istruttorie o valutative", né "alcun vizio motivazionale".