Saluti fascisti durante sfilata di carri nel Torinese

Saluti fascisti su uno dei carri allegorici che hanno sfilato ieri per le strade di Pinerolo, nel Torinese, per l'ultimo appuntamento di Carnevale. A denunciarlo è il consigliere comunale del Partito Democratico, Matteo Giorgis, attraverso i social. Il saluto romano da parte di alcuni figuranti sarebbe stato fatto quando dal carro sul quale erano a bordo sono partite le note dell'Inno di Mameli. "Come fosse una prassi fatta tante altre volte in uno dei carri è stato messo l'Inno d'Italia e i ragazzi hanno fatto il saluto fascista". "L'episodio a cui però molti cittadini con me hanno assistito non può essere taciuto e derubricato a quattro ragazzini che non sanno cosa sia quel saluto", spiega Giorgis. "Sinceramente non può diventare una prassi, sinceramente non può essere tollerato in una manifestazione pubblica ancora più se è una manifestazione per bambini - afferma Giorgis - Non può essere portato in giro in altre sfilate. Se sanno cos'è quel saluto è grave, se non lo sanno è grave ugualmente. Voglio tornare il prossimo anno con amici e figlie con tranquillità che episodi del genere siano condannati da tutti. "Cinquanta ragazzini non hanno rovinato una bella giornata di Festa, ma far finta di nulla non fa bene a nessuno: organizzatori e Pro Loco soprattutto. A carnevale ogni scherzo vale...ma quello non è uno scherzo", conclude Giorgis.