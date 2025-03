GRANDI OPERE

Quarto binario per il Terzo Valico.

Anni per arrivare a pieno regime

Il solo tracciato, peraltro segnato da pesanti ritardi, non basterà senza ulteriori interventi. Le strozzature nella Pianura Padana richiedono più rotaie. Il problema della lunghezza dei treni. Dal Piemonte si guarda al calendario. L'audizione di Rixi in Parlamento

Un corridoio strozzato nella Pianura Padana. Questo rischia di essere, almeno per un po’ di anni dopo la sua attesa entrata in funzione, il Terzo Valico dei Giovi. La grande infrastruttura ferroviaria destinata a collegare il porto di Genova con il Nord Europa per espletare appieno la missione per cui è stato pensato, progettato e tra non pochi ritardi è in via di realizzazione, ha bisogno di ulteriori infrastrutture che nella migliore delle ipotesi saranno in funzione solo dopo anni da quando i primi treni transiteranno lungo il Terzo Valico.

Potenzialità ridotte, insomma, quelle che si annunciano guardando soprattutto alla Lombardia e, in particolare, all’area milanese dove il sistema della logistica su ferro richiederebbe, come attesta più di uno studio previsionale, un tracciato completamente a quattro binari. Ma la realtà, ad oggi, è assai più modesta essendo in corso di realizzazione soltanto la tratta tra Rogoredo e Pavia limitato a Pieve Emanuele, in tutto non più di 11 chilometri. Il resto della linea, dal piccolo comune fino a Pavia è soltanto sulla carta, per l’esattezza è in corso l’iter per l’autorizzazione e per quanto riguarda la gara si dovrà ancora aspettare la copertura finanziaria.

Lo scenario delineato nel corso e a margine dell’audizione del viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi in commissione Trasporti della Camera, non è propriamente edificante e nei suoi punti critici tocca anche il Piemonte, regione lungo cui corre gran parte del tracciato. Sui previsti due nuovi binari nella tratta Tortona-Voghera il progetto è ancora motivo di discussione con gli enti locali i cui territori sono coinvolti e le previsioni più ottimistiche intravvedono l’approvazione entro la prossima estate. La pratica dall’aprile dello scorso anno è al ministero dell’Ambiente per la valutazione di impatto ambientale.

“Per il Piemonte il terzo Valico è un’opera di primaria importanza e siamo determinati a completarla nel più breve tempo possibile. Per quanto di nostra competenza – spiega l’assessore regionale alla Logistica e Infrastrutture strategiche Enrico Bussalino – faremo tutto il possibile per accelerare anche le opere di adeguamento e arrivare a una linea completa ed efficiente”. I buoni propositi, come spesso accade, devono fare i conti con la realtà. E questa racconta non solo dei pesanti ritardi accumulati nel corso dei lavori in un territorio che geomorfologicamente ha riservato più di un imprevisto negativo – dall’amianto al metano, passando per non pochi altri grossi ostacoli – ma anche di altre criticità che vanno sommandosi attorno alla grande opera ferroviaria la cui ultimazione prevista per il 2026 ormai è ritenuta di fatto impossibile.

Tra ciò che è necessario per rendere veramente compiuta la missione assegnata al Terzo Valico nel quadro dei corridoi europei e del sistema logistico c’è anche l’adeguamento degli scali alle attuali e future esigenze, in particolare al modulo standard europeo che prevede treni lunghi fino a 740 metri. Attualmente i tracciati, nel migliore dei casi, non consentono di far viaggiare treni più lunghi di 600 metri e per oltrepassare questo limite arrivando al citato standard europeo gli interventi fino ad ora realizzati non vanno oltre il 10% del necessario. Una previsione di Rfi fissa al 2030 il completamento delle opere, ma se anche questa parte seguirà il destino del resto del progetto, non è azzardato definire ottimistica la tabella di marcia indicata. E sempre restano sul terreno delle previsioni, quelle di Rfi sul volume di merci indicano a regime quasi un raddoppio passando dagli attuali 38 treni giornalieri verso la Pianura Padana a 70, con un traffico ripartito per circa il 75% nella direttrice Milano-Piacenza e il rimanente verso Alessandria.

Nell’attesa di vedere quando il tracciato sarà completato e, dopo il lungo periodo di collaudi, entrerà finalmente in funzione pur senza quelle ulteriori strutture necessarie a renderne compiuta la missione, si affaccia un’ulteriore questione. È quella che si prospetta con la fine del Pnrr e del suo flusso di risorse. Lo ha detto chiaramente Rixi, prospettando l’esigenza di trovare soluzioni per dare continuità agli investimenti sulla rete ferroviaria senza più contare sul piano di finanziamenti europeo. E lo sguardo non può che andare verso auspicabili investimenti di capitali privati.