FINANZA & POTERI

Sopra la banca la Campra campa: quote rosa (con spine) per Intesa

Venerdì il cda della Compagnia di San Paolo affronterà il nodo dei candidati "torinesi" nella lista di maggioranza. La perduta "indipendenza" di Busso e le maggiori chance della collega docente a UniTo. Colombo vola via, al suo posto la bocconiana Tagliavini

La lista è sul tavolo di Carlo Messina, pronta a essere resa pubblica la settimana prossima, a un mese dall’assemblea del 28 aprile chiamata a rinnovare il Consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo. Sul totale di 19 consiglieri del board, 14 o15 saranno indicati dalle fondazioni azioniste che aderiscono al patto e che complessivamente detengono quasi il 18% della banca: Compagnia di San Paolo (6,4%), Cariplo (5,3%), Cariparo (1,8%), Carifirenze (1,8%), Carisbo (1,2%) e, per la prima volta, anche CrCuneo, ex socio di riferimento di Ubi Banca che dopo l’opas del 2020 è entrato nel capitale con l’1,1%. Pochi gli spazi di manovra, qualche novità dettata dalla necessità di sostituire consiglieri che nel frattempo hanno perso requisiti o hanno raggiunto il limite dei mandati, un paio di posizioni ancora da verificare, soprattutto alla luce dei criteri introdotti dalla Bce, il cosiddetto fit and proper assessment, per accertare l’esperienza, le competenze e la levatura dei candidati.

Una rosa, quella sottoposta al varo delle fondazioni, con qualche spina. La figura su cui fino a qualche giorno fa in corso Vittorio Emanuele parevano orientati a proporre in sostituzione di Maria Cristina Zoppo pare stia incontrando qualche ostacolo. Nel lungo e prestigioso curriculum di Donatella Busso, classe 1973 di Savigliano (Cuneo), docente di Economia aziendale all’Università di Torino, con ruoli in importanti aziende e società (Osai Automation Systems, Cellularline, Prima Industrie, De Agostini, Gtech ex Lottomatica), annovera infatti Isybank, banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo. Una carica ricoperta fino a pochi mesi fa e che le farebbe perdere la qualifica di “indipendenza”. I vertici della Compagnia, il presidente Marco Gilli e il segretario generale Alberto Anfossi, affronteranno la questione al loro rientro dagli Stati Uniti venerdì prossimo, giorno in cui è stata convocata una seduta del cda. Mentre fonti milanesi la danno ormai spacciata, pare che a Torino sperino comunque di riuscire a inserire Busso nella lista pur precludendole l’ingresso nel comitato esecutivo, ovvero nella governance più ristretta della banca. In ogni caso, sull’altro nome proposto dalla coppia subalpina, la professoressa Maura Campra, classe 1961 anch’ella docente di Economia aziendale a UniTo, attualmente presidente del collegio sindacale di Banca CR Asti e sindaco effettivo di Enel, non vi sarebbero problemi. Ancora in forse la riconferma degli altri due consiglieri in quota torinese: Fabrizio Mosca e Bruno Picca.

Carlo Magno si avvia a tagliare il nastro del quinto mandato in ticket con il fido presidente, l’ottuagenario Gian Maria Gros-Pietro, piazzando alla vicepresidenza Paola Tagliavini, docente della Bocconi, nel cda del gruppo dal 2022, al posto dell’uscente Paolo Andrea Colombo che a sua volta lascia il posto nella lista (in quota Cariplo) a Paolo Maria Vittorio Grandi, “uomo macchina” del gruppo (ha condotto la fusione con Ubi) e da pensionato di lusso è diventato advisor del ceo Messina.