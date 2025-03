Incendio in un'azienda agricola nel Torinese, salvate 200 mucche

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dalle cinque di questa mattina per un incendio divampato in una cascina di Busano, nel Torinese. Le fiamme hanno interessato un capannone adibito allo stoccaggio del fieno e di alcuni mezzi agricoli. Non si segnalano vittime o feriti ma il rogo ha provocato danni ingenti alla struttura, alle rotoballe di fieno e a diversi macchinari. In salvo circa 200 mucche che si trovavano nella stalla vicina. In corso gli accertamenti per determinare le cause dell'incendio: le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza andranno avanti ancora per tutta la giornata.