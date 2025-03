A Torino sgomberata palazzina occupata abusivamente

Sono in corso a Torino le operazioni di sgombero di una palazzina, in via Monginevro 46, nel quartiere San Paolo, all'altezza con via Sabotino, i cui alloggi erano stati occupati abusivamente. La palazzina era stata occupata nel 2012 dagli attivisti del centro sociale Gabrio, per dare una sistemazione a delle persone e a delle famiglie che non avevano una casa. Sistemazione che però è stata trovata nel tempo dal Comune e servizi sociali. Infatti all'interno della palazzina oggi c'era un solo occupante. Sul posto ci sono la polizia, i carabinieri, i vigili urbani e i vigili del fuoco.