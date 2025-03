Feltrinelli: sindacati, ieri fino 90% adesione a sciopero

Una protesta "rumorosa ma pacifica" ha coinvolto ieri le città di Milano, Roma, Palermo, Napoli, Bari, Mestre, Modena, Torino e non solo. Le lavoratrici e i lavoratori della catena Feltrinelli e Finlibri (circa 1.200 dipendenti in tutto) hanno scioperato in tutta Italia per "protestare contro l'indisponibilità aziendale a definire il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale". Alta la partecipazione, con un'adesione allo sciopero fino al 90% e alcuni punti vendita chiusi sul territorio nazionale. Lo rendono noto Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che chiedono all'azienda di "avviare un confronto costruttivo e proposte concrete che possa far arrivare in tempi rapidi alla sigla del contratto integrativo aziendale per dare alle lavoratrici e ai lavoratori i giusti riconoscimenti e le giuste tutele". Tra gli elementi critici, per le sigle sindacali: "l'irrisorio incremento del valore del buono pasto, del tutto insufficiente rispetto all'aumento del costo della vita, e la proposta datoriale sul premio di risultato, poco chiaro e non adeguatamente calibrato sull'impegno reale dei lavoratori".