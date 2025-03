Binzoni (FdI), a Pinerolo nessun allarme fascismo

"Riguardo ai presunti saluti romani durante la sfilata del Carnevale, credo occorra fare chiarezza prima di emettere frettolose sentenze di condanna. A Pinerolo non c'è nessun allarme fascismo, solo una sinistra senza argomenti. Non c'è alcun clima di impunità, né da parte del Governo né tantomeno da parte di Fratelli d'Italia". Lo afferma Alessandra Binzoni, vice capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale piemontese a proposito dei presunti saluti fascisti che ci sarebbero stati durante una sfilata di carri a Pinerolo, nel Torinese. "Piuttosto, è notizia di pochi giorni fa, al Carnevale di Poggio Mirteto è stato dato alle fiamme un fantoccio raffigurante il Presidente del Consiglio Meloni. Cos'ha da dire al riguardo, da donna e da democratica la consigliera Canalis?", continua Binzoni, rivolgendosi alla consigliera Pd intervenuta nelle scorse ore sulla vicenda di Pinerolo. "Quest'ultimo è un fatto gravissimo, che dimostra il doppiopesismo della sinistra, sempre pronta a perdonare azioni di odio ed intolleranza quando rivolte all'avversario politico, per loro nemico da abbattere a qualunque costo ed in qualunque modo", dice ancora Binzoni. "L'evocazione continua del pericolo fascismo da parte della sinistra rischia unicamente di alimentare la violenza e di portare indietro l'orologio della storia alle pagine tristi e terribili del terrorismo" conclude il vice capogruppo Fdi.