Al buffet di UniTo

Dicono che... non siano mancati momenti spassosi al buffet allestito per l’inaugurazione dell’anno accademico. Gabriella Racca e la sua meravigliosa acconciatura, sempre più Miss Piggy dei Muppet, a fare campagna per sé e per suo marito Roberto Cavallo Perin, per il quale pare certa la delega alla riorganizzazione in caso di vittoria di Raffaele Caterina, il quale, seguito dal fido Michelino Rosboch, ha dispensato per tutto il tempo grandi sorrisi che neanche Carlo Dapporto durante Carosello.

C’era anche il principe consorte Gianluca Cuniberti impegnato a giustificare l’assenza di Cristina Prandi che oltre ad avere la stessa passione per i viaggi intercontinentali di Stefano Geuna ama, come l’attuale rettore, rifuggire le occasioni di confronto con la sua comunità. Giaime Alonge (quanto ci manca il padre!), che le scrive la sceneggiatura, non deve averle spiegato che in campagna elettorale è bene essere presenti in Italia e non solo nei salottini delle lounge aeroportuali. A suo agio, ma senza l’anestesista milanese, l’altra giurista in corsa, Laura Scomparin, intenta a stringere mani e a intrattenersi amabilmente con tutti, Caterina e Cuniberti compresi.

L’altro “milanese” Giuseppe Di Giuda girovagava gongolante, avendo appena potuto spiegare che quando era adolescente lo avevano apostrofato nella terra del Torrone: “zitto Africa”. Chissà se Alberto Cirio quando ha parlato delle borse di studio ha pensato alla sua intemerata sul confinamento della stupidità. La platea del Regio si è molto annoiata, Geuna non ha spezzato in tre il suo intervento, ha solo fatto malamente il valletto dando la parola a destra e a manca; roba che se voleva assomigliare a Guido Saracco durante la sua ultima inaugurazione, posiamo dire con Jonny Stecchino “non mi somigghia pe’ niente”.

Il direttore Andrea Silvestri sembrava leggesse le temperature di “Che tempo fa” del fu colonnello Bernacca, mentre la prorettrice Giulia Carluccio ha trovato il modo di parlare ancora, banalmente, di cinema con voce tremante ma senza infamia e senza lode come per tutto il sessennio. Unico momento che ha fatto tremare i presenti è stato quando Loredana Segreto, in splendida forma e con sobria eleganza nel suo completo bianco, ha iniziato a baciare tutti quelli che la rimpiangono perché lei ha governato e comandato (e c’è chi dice che continui a farlo… anche a distanza).