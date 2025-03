Byd, Altavilla: siglati contratti con Brembo, Pirelli e Prima Industrie

Dopo l'incontro di Torino, il costruttore cinese Byd ha siglato contratti di fornitura, fra gli altri, con Pirelli, Brembo e Prima Industrie per il sito in Ungheria che avvierà la produzione a ottobre. Lo ha detto Alfredo Altavilla, special advisor di Byd per l'Europa a margine del #ForumAutoMotive. "L'incontro con i fornitori a Torino è andato benissimo. Abbiamo incontrato 370 aziende fornitrici a fronte di 22 censite. Il giudizio dei cinesi è estremamente positivo. hanno capito perché sono voluto partire dall'Italia. Lo nostro componentistica è all'avanguardia e di assoluto rilievo in Europa e fuori", ha aggiunto. A pesare però "il costo dell'energia che rende la filiera meno competitiva" e comunque "non imporremo a nessuno di venirsi a localizzare accanto ai nostri stabilimenti".