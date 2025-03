Anm, solidarietà alla Pg Musti e a consigliere Aimi dopo minacce

"Alla procuratrice generale di Torino Lucia Musti, ai colleghi impegnati nel maxi processo per associazione per delinquere sugli attentati ai cantieri della Tav e al consigliere del Csm Enrico Aimi va la nostra solidarietà per le minacce e le inaccettabili espressioni oltraggiose a loro indirizzate in queste ore. L'impegno per la legalità della dottoressa Musti, testimoniato dalla sua storia personale e professionale, è un punto di riferimento per tutti". Lo sottolinea in un comunicato la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati.