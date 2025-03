Strada Traforo del Pino, approvati lavori per 2,5 milioni

La Giunta comunale di Torino ha approvato oggi il progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi per il rinforzo strutturale e il risanamento delle opere di sostegno presenti lungo la strada che da Torino porta a Pino Torinese per poi proseguire verso Chieri. Le opere, del valore di 2 milioni e 500mila euro finanziati con fondi Pn Metro Plus, hanno lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza e di percorribilità della strada Traforo del Pino. "Si tratta di un importante intervento su un'arteria di collegamento fondamentale verso l'astigiano - spiega l'assessore Francesco Tresso - che presenta numerosi manufatti che devono essere adeguati rispetto alla normativa odierna senza diminuire i carichi di transito, per garantire la percorribilità in sicurezza e una maggiore durabilità dell'infrastruttura. Particolare attenzione sarà posta anche al ripristino del contesto naturale dell'area interessata dai lavori". L'operazione di consolidamento prevede, dopo la pulizia e rimozione degli elementi instabili, la realizzazione di un cappotto di cemento armato destinato a rivestire la superficie delle murature arcuate e degli speroni.