Peste suina, accertati 4 nuovi casi in Piemonte 1 in Liguria

Nell'ultima settimana l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha accertato 5 nuovi casi di peste suina africana, tra i cinghiali. Quattro sono in Piemonte: in provincia di Alessandria a Casasco, Roccaforte Ligure e Rocca Grimalda; in provincia di Novara, a Cerano. In Liguria rilevata una positività a Lavagna, primo caso in quel territorio che porta così a 174 il numero dei Comuni con almeno un caso dall'inizio dell'epidemia. Il totale in Piemonte è aggiornato a 723 casi, in Liguria a 1.054. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.