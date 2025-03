POLTRONE & SOFÀ

Il Garante dell'Infanzia non ha i requisiti, ma il centrodestra blocca la decadenza

Per la seconda volta Forza Italia, Lega e Lista Cirio disertano la commissione facendo mancare il numero legale. Sulla graticola Ravalli, primo escluso di FdI. Minoranze all'attacco: "La tutela dei più piccoli viene prima delle logiche di partito. Intervenga Cirio"

Sul garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il centrodestra continua a fare i capricci. Prima ne nomina uno che non ha i requisiti, poi non si presenta quando c’è da discutere la sua decadenza. Per la seconda volta la Commissione nomine del Consiglio regionale piemontese si è ritrovata senza il numero legale a causa della diserzione dei consiglieri di maggioranza: solo Davide Zappalà e Sergio Ebarnabo, entrambi di FdI, erano presenti questa mattina, tutti gli altri hanno deciso di marcare visita. Durante la riunione, presieduta dal numero uno di Palazzo Lascaris Davide Nicco, è stato diffuso il parere del Ministero dell’Università, interpellato dagli uffici del Consiglio regionale, sull’equipollenza tra la specializzazione ottenuta da Giovanni Ravalli e la laurea, requisito necessario per poter essere designato garante.

Ravalli, infatti, ha conseguito una specializzazione pedagogico didattica presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, perché tale titolo sia equipollente alla laurea il Ministero ha specificato che è “sottoponibile alla procedura di riconoscimento come Laurea dell’ordinamento universitario italiano”, ma pare che questa procedura Ravalli non l’abbia fatta e comunque non ha presentato il documento che lo certifichi. Non solo. Il ministero specifica inoltre che “tale procedimento (…) può eventualmente concludersi” con l’equiparazione a “una laurea triennale generica” come previsto dal Concordato tra Italia e Santa Sede. E dunque, anche qualora la procedura fosse stata fatta e con esito positivo, l’attuale garante non avrebbe comunque un titolo equipollente a una laurea in scienze giuridiche o umanistiche, inserita dal Consiglio regionale tra i requisiti per l’ottenimento dell’incarico.

A questo punto, le minoranze hanno chiesto di votare affinché la decadenza di Ravalli venisse inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio, ma i numeri per la votazione non c’erano. Al momento di votare, infatti, anche gli unici due rappresentanti del centrodestra – Zappalà ed Ebarnabo – hanno abbandonato la seduta, lasciando le forze di opposizione in compagnia del presidente Nicco. “Abbiamo chiesto che la votazione si svolgesse comunque perché fosse messo agli atti qual è la nostra posizione” afferma la capogruppo del M5s Sarah Disabato. Anche perché non è escluso che, prima o dopo, possa essere il tribunale amministrativo (c’è un ricorso già pendente da parte di uno degli esclusi) a doversi occupare della questione mentre Ravalli ogni mese incassa – grazie ai consiglieri di centrodestra – un emolumento che, con ogni probabilità, non gli spetta.

Ravalli, primo escluso della lista di FdI a Torino, è stato nominato nonostante le obiezioni tecniche e il monito delle minoranze sulla mancanza di un titolo di studio valido per ricoprire un ruolo così delicato. Il 9 dicembre 2024, in Commissione, la maggioranza ha deciso di ammettere Ravalli alla procedura di nomina nonostante il voto contrario dell’opposizione. Quanto emerso a seguito delle verifiche successive alla nomina “è che il titolo di studio di Ravalli non rientra tra le lauree umanistiche o giuridiche richieste dalla legge” affermano le capigruppo di minoranza Gianna Pentenero (Pd), Alice Ravinale (Avs), Vittoria Nallo (Stati Uniti d’Europa) e la stessa Disabato. Poi proseguono: “Di fronte a questa situazione ci saremmo aspettate un’assunzione di responsabilità da parte del centrodestra, seppur tardiva. Invece la maggioranza continua a fuggire. La politica ha il dovere di anteporre la tutela dell’infanzia alle logiche di partito, per questo ci aspettiamo una presa di posizione e un richiamo alla sua maggioranza da parte del presidente Alberto Cirio”.