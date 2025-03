RETROSCENA

Punta all'Authority dell'Energia. Corgnati stacca la spina al Poli?

La voce rimbalza tra Roma e Torino. Arrivato da poco più di un anno alla guida dell'Ateneo, il Magnifico sarebbe in corsa per la presidenza di Arera: incarico prestigioso, di 7 anni e ben retribuito. Sponsor i ministri Pichetto e Urso. Il pedigree politico

Per andare a presiedere l’Authority per l’energia sarebbe pronto a staccare la spina al Politecnico, di cui poco più di un anno fa è stato eletto rettore. Da giorni nel quartier generale di corso Duca degli Abruzzi non si parla d’altro. Stefano Corgnati è il nome su cui il centrodestra punterebbe per la guida di Arera, un’Autorità cruciale, responsabile della regolazione dei prezzi di energia, gas e acqua, con un impatto diretto sulle bollette di milioni di italiani. Il mandato dell’attuale presidente Stefano Besseghini, designato dal governo gialloverde di Giuseppe Conte, è ormai agli sgoccioli e in vista del rinnovo dei vertici, in agenda entro l’estate, nei partiti della maggioranza il clima si sta surriscaldando. Del resto, si tratta di un incarico importante e prestigioso, lautamente retribuito (il compenso base è di 240mila euro), della durata settennale, come il Presidente della Repubblica.

Corgnati, vercellese classe 1973, laureato con lode in Ingegneria Meccanica, da tempo ha orientato i suoi interessi accademici ai temi energetici ed è professore ordinario di Fisica Tecnica Ambientale presso il Dipartimento Energia “Galileo Ferraris” (gruppo di ricerca Tebe) dell’Ateneo. Già membro del Consiglio di amministrazione, è stato vicerettore con il rettore Marco Gilli, oggi presidente della Compagnia di San Paolo, ruolo poi confermato nel 2018 dal rettore Guido Saracco. Nient’affatto a digiuno di politica, vanta il pedigree classico dell’uomo di centrodestra: originaria militanza in Alleanza nazionale, poi nel Popolo delle libertà, una fuitina con Forza Italia e solo perché nel frattempo studiava da rettore non ha preso la tessera di Fratelli d’Italia. Nel partito di Giorgia Meloni lo considerano “molto vicino”, e nella terra del riso sono noti i rapporti cordiali con il gotha del partito: dal presidente della Provincia Davide Gilardino all’ex consigliere regionale Alberto Cortopassi, anche se il suo vero punto di riferimento è stato Renzo Masoero, a lungo ras della destra locale, che da sindaco di Livorno Ferraris prima l’ha voluto nella sua giunta e poi gli ha lasciato il posto alla guida del Comune dov’è rimasto primo cittadino per due mandati, dal 2013 al 2023. In verità, racconta chi lo conosce bene, “nell’animo è un democristianone” abile nel dissimulare ambizioni, refrattario a posizioni nette, con grandi doti nel tessere relazioni trasversali, come dimostra il legame di amicizia e complicità accademica con il sindaco dem di Torino, Stefano Lo Russo, tra i principali supporter della sua ascesa al comando del Poli.

Non stupirebbe, quindi, se davvero Adolfo Urso e Gilberto Pichetto, i due ministri dal cui concerto dipende la designazione in Cdm e, previo il passaggio nelle commissioni parlamentari competenti, la nomina pensassero davvero a Corgnati. Con entrambi, del resto, ha instaurato una certa consuetudine. L’inquilino di Palazzo Piacentini lo ha recentemente accolto “per fare il punto sulle attività e i progetti in materia di ricerca e sviluppo, aerospazio e intelligenza artificiale”, mentre il suo conterraneo Gil ha addirittura siglato un protocollo d’intesa per l’istituzione di un hub operativo del a Roma riguardo a progetti del Pnrr sullo sviluppo sostenibile e del New Green Deal Europeo. Temi che sono stati al centro, all’inizio dell’anno, di un simposio a cui ha preso parte oltre al titolare dell’Ambiente anche la vicepresidente della Regione Piemonte, la meloniana Elena Chiorino.

Certo, qualora la nomina in Arera davvero dovesse andare in porto si aprirebbe un bel problema al Politecnico che si troverebbe nuovamente costretto ad andare alle urne a nemmeno due anni dalla precedente votazione in cui Corgnati doppiò al secondo turno l’ultimo sfidante rimasto in campo. Una successione complicata, non tanto per la caratura dell’attuale Magnifico (che, sia detto senza offesa, non è Francesco Profumo per standing né Saracco per estro) quanto per il terremoto che questa rinuncia innescherebbe nei già fragili equilibri interni all’Ateneo. Ma con sette anni garantiti a quei livelli anche le preoccupazioni più gravose trovano lenimento e il senso di responsabilità più granitico potrebbe flettere.