CONCORDIA & DISCORDIA

Rsa del Piemonte a rischio collasso. Accuse bipartisan a Cirio e Lo Russo

Né il Comune di Torino né la Regione hanno garantito le risorse necessarie per sostenere i servizi socio-sanitari e far fronte all'aumento degli stipendi degli operatori. La rivolta delle cooperative, un settore che impiega oltre 50mila lavoratori

Vanno d’amore d’accordo (quasi) su tutto, anche nel non garantire i soldi necessari alle cooperative sociali del Piemonte per far continuare a svolgere il loro lavoro. Un’accusa bipartisan quella che arriva dalle principali centrali cooperative che puntnoa il dito contro il presidente di centrodestra della Regione Alberto Cirio e il suo sodale nella “concordia istituzionale, il sindaco Pd di Torino Stefano Lo Russo. “Il mancato adeguamento delle tariffe per i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi – spiega Confcooperative – sta mettendo in grave difficoltà un intero settore, con conseguenze dirette sui lavoratori e sui cittadini, in modo particolare sulle fasce più fragili della popolazione. Il rischio a cui il Piemonte va incontro è la chiusura di molti servizi fondamentali per le comunità locali”, come case di riposo e Rsa.

Una carenza di risorse che impedisce nei fatti alle cooperative di riconoscere ai propri dipendenti l’aumento di circa il 15% in busta paga, peraltro inferiore all’inflazione degli ultimi anni, come stabilito dal contratto nazionale del settore stipulato nel gennaio 2024. Il caso, sollevato nei giorni scorsi dal consigliere regionale dem Daniele Valle, mette in luce la stridente contraddizione del comportamento di Regione e Comune che da un lato “chiedono giustamente al privato sociale di applicare il nuovo contratto” ma dall’altra “non aumentano le risorse per permettere al privato di pagare gli aumenti del personale”. Per comprendere la portata del fenomeno, basti pensare che, in Piemonte, ai circa 55mila occupati del comparto pubblico sanitario si aggiunge un totale di occupati in tutte le imprese che operano nel socio-sanitario e socio-assistenziale pari a 50mila persone. Di queste, oltre 30mila sono occupati nelle cooperative.

Lunedì 25 marzo 2024, in pieno clima elettorale, al Grattacielo del Lingotto, è stato firmato l’accordo tra la Regione e i rappresentanti dei gestori delle strutture residenziali (Rsa, disabilità, psichiatria, dipendenze e minori) che prevede un aumento del 3,5% delle rette entro il 2024 e del 10% entro il 2026, “ma al momento questo non sta avvenendo”, aggiunge Valle. Il Comune di Torino ha proposto al privato sociale di mantenere le rette invariate fino al 2026, scatenando proteste di cooperative e lavoratori come non si vedevano da tempo e portando 26 cooperative sociali a fare ricorso al Tar nei confronti di Palazzo civico e della Asl per l’annullamento di delibere e determine che non tengono conto degli aumenti contrattuali.

Una situazione che potrebbe presto portate al “collasso” strutture residenziali e semi residenziali del Piemonte, denuncia la consigliera regionale Pd Monica Canalis, ricordando come durante l’approvazione del bilancio di previsione sia stato respinto un suo ordine del giorno in materia. Il documento chiedeva “che almeno 268 milioni di euro annui del Fondo Sanitario Regionale indistinto, ripartito alle Asl, sia destinato agli inserimenti in convenzione di carattere definitivo nelle Rsa (quindi al netto dei ricoveri temporanei per dimissioni protette dagli ospedali)” e di “assicurare un’adeguata destinazione della spesa sanitaria regionale ai progetti residenziali definitivi per persone non autosufficienti tramite precise indicazioni alle Asl”. La giunta Cirio “ha dato con una mano e ha tolto con l’altra: ha aumentato le tariffe, ma ha ridotto le convenzioni, quindi il solo aumento tariffario della quota sanitaria residenziali riconosciuto nel 2024 non è stato sufficiente a garantire la sostenibilità del sistema. “Inoltre – sostiene Canalis – alle Asl devono essere date indicazioni vincolanti sulla spesa annuale per i minori, le dipendenze, la psichiatria, le persone non autosufficienti o con disabilità. Senza queste indicazioni, le Asl destinano il fondo sanitario indistinto a finalità differenti. La giunta non riesce ad andare oltre la logica estemporanea dei bonus, che non sono diritti universalistici, stabili ed esigibili da tutti i cittadini. Il sistema rischia conseguentemente il collasso”.