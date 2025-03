DIRITTI & ROVESCI

Askatasuna, Lo Russo tira dritto e la Regione ricorre al Tar

Sul centro sociale di Torino si rompe la concordia istituzionale. Palazzo civico rinnova il patto per l'immobile di corso Regina Margherita, l'assessore Marrone (FdI) lancia strali e si rivolge al tribunale amministrativo. Intanto è passato un anno...

Ieri la direzione Protezione civile di Torino ordinava l’interdizione dei locali al civico 47 di Corso Regina Margherita, oggi la giunta comunale ha approvato – su proposta della vicesindaca Michela Favaro e dell’assessore Jacopo Rosatelli – il rinnovo del patto di collaborazione con il gruppo spontaneo guidato dallo psichiatra Ugo Zamburru per la cura e la rigenerazione dell’immobile a tutt’ora occupato dai militanti del centro sociale Askatasuna. Da un punto di vista tecnico il primo provvedimento non esclude il secondo, resta però da capire come questa “rigenerazione” possa avvenire se dopo oltre un anno nessuno è riuscito ancora a liberare quel palazzo ormai reso fatiscente da trent’anni di occupazione abusiva.

“Le indagini strutturali – si legge nell’ordinanza firmata dall’ingegner Bruno Digrazia della Protezione civile – evidenziano come l’edificio rientra nei limiti di sicurezza nel caso venga utilizzato solo al piano terra”. Inoltre “non risulta idonea anche la scala che conduce dal piano terreno al primo piano”. Motivo per cui “il fabbricato può essere utilizzato a condizione che ne venga limitato l’accesso al solo piano terreno, rendendo liberi da persone o cose i piani superiori e interdicendo adeguatamente la salita ai piani mediante la scala con accesso al civico 47/D”. Quel che è noto, almeno stando alle testimonianze e alle luci accese la sera fino all’ultimo piano, è che lo stabile continua a essere occupato nonostante la “inagibilità dell’immobile” certificata sin dal primo sopralluogo avvenuto nel novembre 2023 e oggi ribadita.

“La delibera approvata oggi recepisce un nuovo patto di collaborazione per la cura e gestione condivisa dei locali al piano terreno dell’immobile e dell’area esterna di pertinenza, che sarà sottoscritto nei prossimi giorni e avrà durata di cinque anni” si legge in una nota di Palazzo civico. Il patto prevedrà due fasi: nella prima i proponenti dovranno ristrutturare il pian terreno così da renderlo agibile. Nella seconda fase, terminati i lavori, potranno partire le attività culturali, artistiche, sportive, sociali elencate nel patto con l’obiettivo di favorire l’aggregazione e la coesione sociale del quartiere e promuovere forme di coinvolgimento e cittadinanza attiva. Una perizia valuta in 100mila euro il valore degli interventi necessari per mettere a norma l’area interna al pian terreno. Il minimo indispensabile per ottenere le certificazioni necessarie. Dove troveranno i soldi? Attraverso un crowdfunding, hanno assicurato.

“La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, così come il mantenimento delle condizioni di sicurezza al suo interno e la custodia – precisa il Comune – saranno a carico dei cittadini firmatari del patto. L’accesso al piano superiore sarà interdetto per ragioni di sicurezza, come previsto da un'apposita ordinanza”. Come a dire, da questo momento se il dottor Zamburru e soci non saranno in grado di far sgomberare l’immobile e iniziare i lavori il patto s’interromperà. Il documento approvato recepisce inoltre la mozione Viale in cui si ribadisce che il regolamento dei beni comuni cui sottostà il pattò prevede l’accettazione dei metodi democratici e il ripudio di ogni forma di violenza e di razzismo.

“E’ sconcertante come il Comune di Torino vada avanti nella sanatoria del centro sociale Askatasuna, e sembra ancora una beffa il richiamo al ripudio della violenza quando è di dominio pubblico il carattere aggressivo e minaccioso del centro sociale” afferma la vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Augusta Montaruli. Sempre fa FdI arriva la condanna dell’assessore regionale Maurizio Marrone, estensore di una legge che impedisce l’adozione del regolamento per i beni comuni agli immobili occupati. Marrone annuncia “il ricorso al Tar”. “Dal momento che il Comune di Torino ha scelto espressamente di non rispettare la Legge regionale sui Beni Comuni, che vieta patti di collaborazione su immobili che siano stati oggetto di occupazione abusiva nei cinque anni precedenti, faremo valere le ragioni della legalità in Tribunale” prosegue Marrone secondo il quale “è gravissimo che la giunta comunale abbia approvato la deliberazione senza neanche aspettare l’imminente sentenza sul processo di associazione a delinquere che vede coinvolti i leader di Askatasuna, e lo abbia fatto nel giorno in cui vengono rese note le intimidazioni delle sigle più contigue all’eversione contro il Pg Lucia Musti, proprio a causa della sua ferma presa di posizione contro il centro sociale. La nostra azione legale diventa così anche una espressione di concreta solidarietà della Regione Piemonte alla Procura minacciata”.