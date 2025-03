SANITÀ

Azienda Zero tra inciampi e ritardi.

Spada di Damocle della Consulta

Il pasticcio del trasferimento del personale dell'Emergenza 118 non è certo una medaglia per la Super Asl. Annunciata come una panacea, si è rivelata ben altro. La sentenza della Corte Costituzionale su una situazione quasi analoga in Puglia

L’avessero battezzata Azienda Dieci o addirittura Cento, chissà che ne avesse imbroccate se non altrettante almeno qualcuna, anziché tener fede alla definizione scelta quando pareva dovesse essere la soluzione a quasi tutti i problemi della sanità piemontese. L’ultimo inciampo si merita appieno il titolo Azienda Sanitaria Zero è quello sollevato con la delicatezza di un panzer, ma con altrettanto teutonica applicazione della norma, dal commissario della Città della Salute con l’ormai nota delibera che, predisponendo il trasferimento del personale del 118, ha sollevato un putiferio con i sindacati lancia in resta.

La decisione di passare dalle attuali quattro aziende ospedaliere il personale dell’Emergenza all’azienda diretta da Adriano Leli è stata assunta in Regione Piemonte da tempo e da altrettanto tempo era noto il cronoprogramma comprensivo della scadenza della convenzione con l’azienda di corso Bramante citata nella contestata delibera firmata da Thomas Schael. Lo sapevano gli stessi sindacati, tant’è che in un incontro con l’assessore Federico Riboldi e lo stesso Leli lo scorso 7 marzo, il segretario regionale di Nursing Up, Claudio Delli Carri aveva ricevuto assicurazione da entrambi – come riferisce egli stesso – su un nuovo incontro per discutere la questione e ragionale sull’ipotesi di una proroga dell’attuale sistema. L’incontro non è mai stato convocato, ma una cosa è certa: la delibera del commissario di Città della Salute che fa seguito a decisioni della Regione, mai revocate, non poteva sorprendere nessuno. Tantomeno il vertice di Azienda Zero che, semmai, avrebbe potuto “governare” una situazione potenzialmente critica, come sarà poi confermato, ben prima della delibera di corso Bramante e ancor prima dell’insediamento di Schael.

Questa è solo l’ultima di una serie di situazioni – dopo la nota vicenda degli algoritmi per il 118 o i ritardi per gli appalti del nuovo Cup, facendo grazia di non poche consulenze, alcune delle quali non sembrano comparire nel sito – che hanno messo a dura prova l’annunciata capacità risolutrice della Super Asl. Una struttura nata nella scorsa legislatura copiando qualcosa dal Veneto, ma mettendoci non poco di altro e finendo con l’attribuirvi una notevole mole di competenze. Ma anche una struttura sulla quale potrebbe pendere una spada di Damocle, di fatto nelle mani della Corte Costituzionale.

Proprio la Consulta lo scorso anno ha, infatti, ha pronunciato una sentenza con cui ha fortemente ridimensionato i poteri dell’agenzia regionale della sanità pugliese stabilendo per non pochi di essi l’illegittimità costituzionale e, di fatto, aprendo a più di un interrogativo giuridico sulla compatibilità con il sistema costituzionale del modello applicato alle Aziende Zero, compresa quella del Piemonte.

Tra le materie oggetto della sentenza che fa seguito a un ricorso avanzato dal Governo, ma che in altri casi potrebbe avere anche diverse origini, c’è quella del reclutamento del personale che la Corte stabilisce debba essere di pertinenza delle singole aziende sanitarie, nel rispetto della loro autonomia e competenze competenze costituzionali nella tutela della salute come si evinec dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Una possibile differenza tra il Piemonte e la Puglia potrebbe essere nell’attribuzione completa nel caso trattato dalla Consulta delle scelte, dopo l’assunzione del personale sanitario, anche della sua collocazione.

Nel sistema piemontese dove impiegare un medico o un infermiere lo decidono ancora le rispettive aziende, ma che molti bandi siano ormai centralizzati nella Super Asl è un fatto noto da tempo. E, forse, non è un caso che nello studio della sentenza della Corte Costituzionale relativa al caso pugliese, una giurista torinese, in un articolo in corso di pubblicazione sul Piemonte delle Autonomie, la rivista del Consiglio regionale, rimarcando l’attenzione rigaurdo “all’inquadramento costituzionale della funzione amministrativa di reclutamento del personale sanitario, nonché sulla delimitazione delle competenze aziendali nell’organizzazione sanitaria regionale”, citi proprio “le soluzioni regionali che adottano il modello Azienda Zero, con particolare riferimento all’esperienza piemontese”.

Qualcuno, complice un clima nient’affatto tranquillo, potrebbe pensare di sollevare la questione sulla Super Asl che nata e partita tra buoni propositi e molte speranze, sembra aver mostrato ben presto limiti e ritardi ben lontani da quell’efficienza auspicata. E proprio la questione che accende il fuoco della polemica in questi giorni, ovvero la gestione dell’Emergenza 118 compresa la già stabilita assunzione del personale, rischia di essere un ulteriore terreno in cui la sanità può incrociare la giurisprudenza.