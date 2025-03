Sindaci Firenze-Bologna, 5 aprile di nuovo in piazza per Ue

"Le città di Bologna e Firenze, come tante altre realtà europee, sono chiamate a un ruolo fondamentale nel rafforzamento dell'Unione Europea. Oggi, più che mai, sentiamo l'urgenza di impegnarci a promuovere e difendere i valori che ci hanno uniti in questi decenni". Lo scrivono in una lettera a Repubblica i sindaci di Firenze e Bologna Sara Funaro e Matteo Lepore. "Per questo - annunciano - rispondendo all'appello lanciato da Michele Serra, abbiamo deciso di organizzare una nuova edizione della manifestazione 'Una piazza per l'Europa', che, dopo la bella giornata di Roma, vuole rappresentare una nuova occasione di confronto e mobilitazione. La manifestazione si terrà a Bologna il prossimo 5 aprile". "Abbiamo deciso di promuoverla insieme perché le nostre città hanno da sempre una comune vocazione alla pace e alla democrazia, insieme stanno collaborando su tanti temi. L'Ue è un progetto di pace, uno spazio di democrazia unico, che parla tante lingue ed è culla di culture diverse, un laboratorio di politiche avanzate. Negli ultimi anni, stiamo assistendo a un crescente scetticismo nei confronti di questo cammino. I principi democratici e di libertà sembrano essere messi in discussione dai crescenti nazionalismi". "Questa manifestazione è un richiamo a tornare alle fondamenta, alle ragioni che ci hanno reso una delle esperienze di cooperazione internazionale più riuscite della storia moderna. Come sindaci e sindache viviamo e condividiamo nel quotidiano le sfide della coesione sociale, dell'integrazione, della solidarietà. Proprio per questo è necessario ribadire con forza l'importanza di un'Europa unita, forte e coesa. Oggi più che mai l'Europa, il progetto europeo, ha bisogno di noi. Le piazze, luoghi storici di incontro e partecipazione democratica, sono lo spazio valoriale in cui possiamo affermare il nostro impegno per l'Europa. Invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione, a far sentire la propria voce per un'Europa più democratica, più sostenibile e più unita. La nostra piazza è aperta a tutti coloro che credono in un futuro migliore per l'Europa e per il mondo intero".