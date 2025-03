Infermieri Nursing Up, "Niente camice al bar? Pausa impossibile"

"C'è qualcosa di profondamente sbagliato in un sistema che impone agli operatori sanitari un paradosso inaccettabile: vuoi mangiare? Allora corri. Ma fallo nel tempo che ti resta, perché la tua pausa, quei trenta minuti da contratto, di fatto non esiste più. È quello che rischia di verificarsi in alcune aziende sanitarie, come in Piemonte, dove si è deciso di vietare l'accesso alla mensa con la divisa da lavoro". A scriverlo, in una nota, è il sindacato Nursing Up, in riferimento a una circolare del commissario della Città della salute e della scienza di Torino, Thomas Schael, che sollecita i sanitari a non recarsi alla mensa o al bar con gli abiti da lavoro. "Una decisione - sostiene Nursing Up - che, seppur motivata da ragioni igienico-sanitarie, senza i doverosi accorgimenti rischia di trasformarsi nell'ennesima penalizzazione ai danni di chi lavora in prima linea. Perché tra il dover togliere la divisa, fare la fila, consumare un pasto di fretta e rivestirsi, di quei trenta minuti di pausa resta poco più di un miraggio e in un ospedale grande, dove raggiungere la mensa è già un'impresa, la situazione si fa ancora più grottesca". Il sindacato parla inoltre del rischio di un "effetto domino", di "un precedente pericoloso", che potrebbe estendersi ad altre strutture. "Il problema - viene sottolineato - non è vietare o meno l'accesso a mensa in divisa, bensì il fatto di non adottare disposizioni atte a garantire comunque ai dipendenti tenuti a indossare una divisa, l'esercizio del loro diritto sacrosanto. Le conseguenze? Infermieri, medici, ostetriche e operatori socio sanitari più stanchi, e cure a rischio. Il sindacato propone una soluzione: riconoscere al personale quindici minuti prima della pausa e quindici dopo, per svestirsi e rivestirsi. Diversamente, "sorge spontanea una domanda: siamo davvero di fronte a una misura per garantire la sicurezza e l'igiene, o piuttosto a una strategia sottile per limitare l'accesso alla mensa, scoraggiando i dipendenti e riducendo i costi? Il sospetto è legittimo" chiude Nursing Up.