Torino è bella ma non balla, salta Todays

Bocciata la proposta di Reverse, l'unica in risposta al bando del Comune. La commissione artistica ha ritenuto il progetto "non proporzionato all’investimento disponibile e non adeguato ai risultati attesi". Il contributo previsto era di 540mila euro

Torino è bella ma non balla. Salta dopo dieci anni il festival musicale Todays, inaugurato nel 2015 dopo la chiusura del Traffic. Era arrivata una sola proposta in risposta al bando pubblico del Comune – quella della società Reverse di Fabio Boasi – e la commissione artistica incaricata di valutarla l’ha ritenuta “non idonea a soddisfare totalmente le richieste espresse nel bando, soprattutto in considerazione del consistente impegno economico previsto”. Tempo per un’altra gara non ce n’è, dunque per quest’anno è andata così: Todays, il festival della musica indie e del rock underground, chiude i battenti proprio nell’anno in cui avrebbe dovuto spegnere le sue prime dieci candeline.

La proposta artistica di Reverse, secondo la commissione, “non presenta elementi di novità particolarmente caratterizzanti e difetta di uno o più artisti trainanti, risultando di scarsa attrattività e potenzialità di richiamo di pubblico anche non torinese”. Un giudizio senza appello da parte della commissione presieduta dalla direttrice comunale Daniela Maria Vitrotti e composta dai giornalisti Davide Agazzi di Rolling Stone Firenze, Francesco Vignani di Rumore, Federico Vacalebre del Mattino di Napoli e dal consulente di spettacolo dal vivo Andrea Minetto. In assenza di un aggiudicatario la Fondazione per la Cultura di Torino non potrà organizzare la manifestazione. Gli assessori Mimmo Carretta (Grandi eventi) e Rosanna Purchia (Cultura) non possono che prenderne atto: “È evidente che occorrerà fare una riflessione sulla sostenibilità dei grandi eventi musicali finanziati da fondi pubblici”, ha sentenziato Carretta. “Il risultato ci impone di sedersi ad un tavolo con gli operatori del settore musicale sul territorio per avviare un confronto che sarà utile ad assumere nuove decisioni per il futuro”, aggiunge.

Già l’anno scorso il festival si svolse tra le polemiche e le accuse di flop, respinte tuttavia da Comune e organizzatori (sempre Reverse). L’edizione di quest’anno già era partita col piede sbagliato. Palazzo civico ha perso il braccio di ferro con gli ambientalisti, rinunciando al Parco della Confluenza come sede dell’evento (al suo posto il collaudato Parco Dora), intanto le trattative hanno portato l’amministrazione a ritardare la pubblicazione della gara a gennaio e ora il tempo per rimediare non c’è più. Chissà se ha pesato su Reverse anche il pasticcio di Capodanno, con la fuga di notizie riguardo alla presenza di Tananai, poi sostituito con Rose Villain.

Il Comune di Torino aveva messo sul tavolo 540mila euro per l’organizzazione di una kermesse estiva da svolgersi nella seconda metà di agosto, che prevedesse una durata di quattro giornate consecutive (di cui una ad accesso gratuito) per il palco principale e attività diffuse per sette giornate. La commissione ha ritenuto il progetto “non proporzionato all’investimento disponibile e non adeguato ai risultati attesi in termini di coinvolgimento del territorio, nonché di ricadute socio-economiche”. Non solo: “Anche le attività collaterali e diffuse proposte risultano non sufficientemente sviluppate e di scarso impatto rispetto agli obiettivi del bando”.