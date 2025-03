Inizio primavera frizzante e con sole, da weekend tornano piogge

Inizio di primavera, domani, con temperature minime in calo, ma con il sole prevalente. Il tempo però cambierà registro nel weekend: dopo un venerdì caratterizzato dal maltempo in serata, nel fine settimana un'ennesima perturbazione atlantica porterà nuove piogge. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito 'iLMeteo.it'. Il primo giorno di Primavera, giovedì 20 marzo, spiega l'esperto, sarà ancora frizzante ma buono: 'frizzante' in quanto le temperature minime scenderanno di nuovo localmente sottozero nelle pianure del centro-nord, 'buono' perché durante il giorno il sole trionferà con massime comprese tra i 12 e i 17 gradi. Il primo weekend della nuova stagione riserverà, però, subito delle sorprese: nonostante il buon inizio primaverile con alta pressione e cielo azzurro, da venerdì prevalenti correnti di scirocco spingeranno umidità e nubi verso l'Italia con prime piogge in Liguria e nevicate in serata sulle Alpi Occidentali. Sabato, purtroppo, è previsto un ulteriore peggioramento con piogge al nord e su parte del centro: aspettiamo prima di capire bene la traiettoria dell'ennesima perturbazione atlantica dell'ultimo periodo piovosissimo del centro-nord. La tendenza indica, però, che potrebbe piovere addirittura per una decina di giorni con un ulteriore passaggio piovoso tra domenica e lunedì e due cicloni all'orizzonte: un primo vortice è previsto martedì 25 marzo, un secondo vortice, anche con aria polare più fredda, per il primo d'Aprile. Nel dettaglio: Mercoledì 19. Al nord: cielo sereno; gelate notturne. Al centro: cielo sereno salvo piovaschi sulla Sardegna sudorientale; locali gelate notturne. Al sud: più nubi in Sicilia, sole altrove. Giovedì 20. Al nord: la Primavera inizia con il sole. Al centro: sole di Primavera. Al sud: bel tempo di Primavera. Venerdì 21. Al nord: nubi in aumento, piogge serali in Liguria e Piemonte. Al centro: soleggiato, poi velature in aumento. Al sud: bel tempo e temperature in aumento. Tendenza: in arrivo una nuova serie di perturbazioni atlantiche, specie verso il centronord.