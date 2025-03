Todays Festival: Russi (M5s), "Lo Russo re Mida al contrario"

"Lo Russo è il re Mida al contrario: distrugge tutto ciò che tocca. In soli due anni ha sfasciato un festival che funzionava aumentando anche la spesa pubblica". Con queste parole il capogruppo M5s in Consiglio comunale, Andrea Russi, commenta l'annullamento dell'edizione 2025 del Todays Festival per mancanza di proposte valide. L'unica presentata al bando non è infatti stata ritenuta idonea dalla commissione artistica incaricata di valutarla. "Un nuovo disastro del trio Carretta-Purchia-Lo Russo - attacca Russi -. Troveranno la dignità per dimettersi? Forse nel duemila mai".