ECONOMIA DOMESTICA

Gli azeri a tutto gas per l’ex Ilva: un miliardo e un rigassificatore

Nel gioco dell'oca siderurgico pare sempre più solida la soluzione di Baku Steel Company per salvare il moribondo colosso dell’acciaio. L'offerta economica è allettante, ma il vero piatto forte è l'intesa energetica che fa gola a Roma. Ora tocca al Governo

C’era una volta l’Ilva, il colosso dell’acciaio italiano, da anni ridotto a paziente moribondo cui tutti fanno visite di cortesia ma nessuno vuole pagare le spese funebri. Ora al capezzale dell’ex gioiello della corona industriale italiana arrivano gli azeri di Baku Steel, con un’offerta che va oltre il metallo pesante, ma acquisisce contorni geopolitici.

I dettagli della proposta di acquisto rivelano un quadro più complesso di quanto apparisse a prima vista. I paperoni del Caucaso mettono sul piatto 500 milioni di euro per l’acquisto di tutti gli impianti del gruppo ex Ilva, dalla mastodontica Taranto (acciaieria più grande d’Europa, con quasi diecimila addetti) fino agli stabilimenti piemontesi di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara, che insieme impiegano circa 700 lavoratori. A questa cifra si aggiunge il magazzino, che è escluso dall’offerta e ha un valore di circa 500 milioni. Sommando le due voci, l’investimento di partenza degli azeri salirebbe così a un miliardo di euro.

Quanto alla partecipazione dello Stato italiano, scenderebbe al 10%, ma sarebbe riduttivo pensare che il governo si sfili completamente dall'operazione. Roma continuerà infatti a fare la sua parte con finanziamenti e prestiti, in un’architettura finanziaria che prevede un investimento complessivo di 4-4,5 miliardi di euro per la ripartenza a pieno regime degli impianti e la loro decarbonizzazione.

Gli azeri hanno anche escluso categoricamente un'alleanza con gli indiani di Jindal, altro pretendente, scongiurando così lo spezzatino degli impianti che avrebbe ulteriormente complicato una situazione già ai limiti del tragico. Ma il vero piatto forte, quello che probabilmente ha fatto pendere la bilancia in favore di Baku Steel rispetto all’offerta di Jindal, è nascosto tra le righe: il deal porterebbe con sé l’arrivo di un rigassificatore in Italia da parte degli azeri. Un’intesa strategica che va ben oltre l’acciaio e che consoliderebbe il ruolo dell’Azerbaijan come partner energetico dell'Italia, in un momento in cui il nostro Paese cerca disperatamente di diversificare le fonti dopo il divorzio dal gas russo.

Insomma, dietro l’operazione Ilva si nasconderebbe una partita ben più ampia, dove l’acciaio diventa quasi un pretesto per stringere i legami tra Roma e Baku. Un matrimonio d’interesse che potrebbe far comodo a entrambe le parti: gli azeri si prendono un pezzo di storia industriale italiana (con tutti i benefici geopolitici del caso), mentre il governo italiano ottiene un partner energetico affidabile e può sbandierare di aver salvato il più grande complesso siderurgico d’Europa.

Nel frattempo, sindacati e lavoratori osservano la scena con un misto di speranza e scetticismo. Del resto, dopo anni di promesse non mantenute, cordate sfumate e piani industriali rimasti sulla carta, anche una soluzione alla azera potrebbe sembrare meglio di niente, sempre che dietro le quinte non si stia consumando l’ennesima illusione per il futuro della siderurgia italiana. Ma questa volta c’è un rigassificatore a fare da garanzia.