Gabusi, linee ferroviarie sospese scese da 500 a 372 chilometri

"Nel 2019 c'erano 500 chilometri di linee ferroviarie sospese che oggi sono scesi a 372. Cerchiamo di migliorare il servizio ai viaggiatori pur essendoci ancora molto da lavorare", con la riapertura quindi di 128 chilometri. Con queste parole l'assessore Marco Gabusi sintetizza l'informativa illustrata nella seconda Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, presieduta da Mauro Fava, in merito alle linee ferroviarie sospese o soppresse. Nei prossimi anni per riuscire a riaprire tutte le linee attualmente sospese ci vorranno quattrocento milioni di euro di investimenti, oltre a quarantacinque milioni all'anno aggiuntivi per i costi dell'esercizio. Alcune linee intanto sono state riaperte, tipo la Casale-Mortara e la Asti-Alba che completano l'anello di collegamento tra i territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria e la Lombardia. Nel corso della seduta sono intervenuti per richiedere precisazioni e chiarimenti Monica Canalis, Nadia Conticelli, Alberto Avetta, Domenico Ravetti (Pd), Alice Ravinale (Avs), Alberto Unia (M5s) e Roberto Ravello (Fdi). Sollecitato dagli interventi dei commissari, l'assessore ha concordato sull'importanza del biglietto unico integrato che si cercherà di adottare ed estendere con le riaperture e i nuovi contratti. Gabusi ha anche svolto l'informativa in merito alla fermata di Bardonecchia sulla linea ferroviaria ad alta velocità, rilevando che non avere due fermate tra Oulx e Bardonecchia e quale delle due mantenere è una valutazione del gestore.