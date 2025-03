PALAZZI ROMANI

"Si inginocchi davanti a Ventotene". Fornaro striglia Meloni - VIDEO

Bagarre e seduta sospesa due volte dopo che la premier ha letto alcuni passaggi di uno dei testi fondanti dell'Europa, rivolgendosi alle opposizioni: "Spero non l'abbiano mai letto, perché l'alternativa sarebbe spaventosa". La replica del deputato piemontese

Bagarre alla Camera, tra urla di “vergogna” rivolte alla presidente del Consiglio e seduta d’aula sospesa due volte. Ad accendere gli animi è stata la lettura da parte di Giorgia Meloni del Manifesto di Ventotene, la “Carta” fondativa d’Europa, scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, entrambi perseguitati e uccisi dal regime fascista. La premier ha citato alcuni passaggi di ispirazione rivoluzionaria del testo, scritto nel 1941, in cui si parla anche di dittatura del partito rivoluzionario, Meloni ha sottolineato come nella manifestazione “Una piazza per l’Europa” di sabato 15 marzo a Roma “è stato richiamato da moltissimi partecipanti il Manifesto di Ventotene”. Parlando con i deputati dell’opposizione, che hanno appoggiato la manifestazione, ha poi continuato: “Spero non l’abbiano mai letto, perché l’alternativa sarebbe spaventosa”. Meloni di è detta quindi “contenta” di “citare testualmente” alcuni passaggi del testo. Nello specifico: “La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista”; “La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso”; “Nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente”; “Nel momento in cui occorre la massima decisione e audacia, i democratici si sentono smarriti, non avendo dietro di sé uno spontaneo consenso popolare, ma solo un torbido tumultuare di passioni”; “La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria”.

“Il partito rivoluzionario – ha ripreso poi Meloni proseguendo nelle citazioni – attinge la visione e la sicurezza di quel che va fatto non da una preventiva consacrazione da parte dell’ancora inesistente volontà popolare, ma dalla coscienza di rappresentare le esigenze profonde della società moderna. Dà in tal modo le prime direttive del nuovo ordine, la prima disciplina sociale alle informi masse. Attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo stato, e intorno ad esso la nuova vera democrazia”. Poi ha concluso: “Non so se questa è la vostra Europa ma certamente non è la mia”.

Parole che hanno fatto scoppiare il caos a Montecitorio. “Vergogna”, urlano dai banchi dell’opposizione. Il presidente della Camera è costretto a intervenire per richiamare all’ordine, ma di fronte al perdurare della protesta interrompe la seduta.

L’intervento più animato è stato quello di Federico Fornaro, deputato piemontese del Pd: “Non è accettabile fare una caricatura di quegli uomini. Lei, presidente Meloni, siede in questo Parlamento anche grazie a loro. Questo è un luogo sacro della democrazia e noi siamo qui grazie a quei visionari di Ventotene, che erano confinati politici. Si inginocchi, presidente del Consiglio, di fronte a questi uomini e donne, altro che dileggiarli”.

Dopo la conferenza dei capigruppo convocata dal presidente della Camera, in seguito alla bagarre scatenata in Aula, Lorenzo Fontana ha chiesto ai deputati di “mantenere toni consoni e adeguati all’Aula” durante i lavori, per “onorare coloro che hanno messo in gioco la propria vita per difendere i principi di libertà e giustizia per tutti”. Un chiaro riferimento a quanto accaduto. “Chi ha combattuto per la nostra libertà merita il nostro plauso e, in nome di quella stessa libertà e democrazia, vi chiedo di fare in modo che questa Camera rimanga un luogo sacro”.

Dopo la discussione sulle comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo di domani, è atteso il voto sulle cinque risoluzioni dei partiti di opposizione, Pd, M5S, Iv, Avs e Azione. Ieri è stata votata la risoluzione della maggioranza, divisa in 12 punti, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e 4 astensioni.