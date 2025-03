GRANA PADANA

Molinari toglie il mandato a Meloni. Nella Lega tutti allineati e coperti

Dopo Romeo, anche il deputato piemontese rivendica la linea di Salvini su Rearm Europe. "Siamo il collante della maggioranza". Per ora la colla sembra funzionare per tenere unito il partito, anche quelli meno vicini e con l'incarico in bilico

Figurarsi se la Lega non fosse “il collante della maggioranza”, come detto dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo a una stizzita Giorgia Meloni che se lo sarebbe sentita ripetere di lì a poco dallo stesso Matteo Salvini. Semmai si dovessero cercare tracce di Vinavil, in queste ore di tensione sulla vicenda del riarmo europeo, se ne troverebbero in abbondanza proprio sulle mani dei leghisti, pure quelli non immotivatamente descritti come meno vicini e in linea con il loro leader che, invece, gli si stringono attorno formando una testuggine che certo non può lasciare indifferente e non preoccupare la premier in vista dell’approvazione del piano proposto da Ursula von der Lyen.

Certo, la posizione contraria della Lega non è una novità. Salvini lo va spiegando da giorni ai quattro venti e lo stesso mite Giancarlo Giorgetti con la sua proposta all’Ecofin ha fornito sul tavolo la conferma degli impegni dell’Italia in sede Nato, ma aggiunto una zeppa al pesante paletto piantato dal segretario. E tuttavia, pur con queste ripetute e molteplici dichiarazioni, le parole pronunciate oggi dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari hanno, comunque, suscitato forti reazioni e riacceso una questione che in verità mai aveva visto spegnersi la fiamma, non propriamente quella cara alla Meloni, semmai in questo caso alimentata da una posizione che certo non la agevola.

Probabilmente proprio perché, come nel caso di Giorgetti e dello stesso Romeo, le dichiarazioni di Molinari non arrivano dai fedelissimi del cerchio magico salviniano suscitano ancora maggior irritazione a Palazzo Chigi e nel partito della premier. "Non sono così convinto che il piano venga approvato, per due ragioni, - ha spiegato il capogruppo a Montecitorio in un’intervista a Radio24 - la prima è che il Parlamento olandese si è già chiamato fuori perché è stata votata una mozione che prevede il cosiddetto opting out in caso in cui la commissione europea autorizzi nuovo debito e Rearm Europe è proprio autorizzazione di nuovo debito, quindi abbiamo già un Paese che si chiama fuori. La Germania – ha aggiunto Molinari - si è fatta la sua modifica costituzionale fregandosene delle regole europee fregandosene del Rearm Eu, e l'Italia non approverà una risoluzione che dà a Meloni il mandato di approvare il Rearm Eu”.

Ecco il punto che Molinari tocca a poche ore dalla discussione in aula: “La risoluzione parlerà della proposta di Giorgetti all'Ecofin e parlerà della volontà dell'Italia con i propri tempi di aumentare la propria difesa in linea con gli impegni del paese con la Nato. È questo che oggi la maggioranza dirà in Parlamento e ci aspettiamo che Meloni porti avanti questa posizione al Consiglio Europeo”. Allineato e coperto, Molinari, impegnato forse a farsi perdonare certe intemerate finite spifferate sui giornali e assai poco gradite (per usare un eufemismo) da Salvini. Con il posto da capogruppo che traballa (come quello dell’omologo del Senato), meglio mettersi in riga.

Un quadro quello delineato da Molinari che, come detto, non risulta certamente nuovo rispetto al dibattito in corso nella maggioranza da giorni, ma che comunque reazioni ne sta scatenando non poche. “Nella risoluzione non si parla i Rearm Eu, quindi quel che ho detto è semplicemente fattuale – ribadisce il capogruppo allo Spiffero – Si torna a montare la panna su nulla. Qui abbiamo una risoluzione, la votiamo compatti come centrodestra e la Lega da venti e più giorni va dicendo che non è d’accordo sulla modalità di Riarm Europe, quindi nessuna sorpresa”. Ripete che la Lega “non è contraria ad investire nella difesa, ma contesta lo strumento che comporta fare 800 miliardi di debito. Tant’è che nella risoluzione di questo non si parla, ma si parla invece della proposta di Giorgetti all’Ecofin sulle garanzie alle imprese private per investire in ricerca e innovazione”.

E la premier? Come si muoverà a Bruxelles con questi paletti messi dal partito di Salvini? “La risoluzione è chiara – ripete il capogruppo leghista – c’è una proposta che è quella del Governo italiano e noi le diciamo: porta avanti questa. Poi tratterà lei”.