LA SACRA RUOTA

Elkann non ha niente da dire (di nuovo) e lo dice in Parlamento

Davanti alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, il rampollo Agnelli esibisce la mozione degli affetti: la Fiat, l'Avvocato, le radici italiane. Il 2025? "Sarà ancora difficile, ma continueremo a investire" - L'INTERVENTO COMPLETO

“Ci siamo preparati all’audizione di oggi con grande attenzione; perché per noi l’Italia ricopre un ruolo centrale. Di questa nostra lunga storia, la storia della Fiat che ora è diventata Stellantis, noi siamo, io personalmente lo sono, molto orgoglioso”. Parte con la mozione degli affetti l’intervento di John Elkann davanti alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato nella Sala del Mappamondo di Montecitorio. Parla del glorioso passato, della lunga tradizione industriale, di quanto è stato investito, degli stupendi pagati, delle tasse versate (evitando, ovviamente, riferimenti a inchieste che riguardano il patrimonio famigliare), ribadisce l’impegno per il Piano Italia che non prevede chiusure di stabilimenti. Nulla di nuovo, insomma.

Sveste i panni del “padrone” il rampollo Agnelli, per indossare quelli di “responsabile della gestione operativa di Stellantis, incarico che ho ricevuto dal cda lo scorso 2 dicembre 2024 a seguito delle dimissioni di Carlos Tavares. La sua successione sta procedendo secondo i tempi stabiliti: il nuovo ceo sarà annunciato entro la prima metà dell’anno”. In attesa dell’arrivo del capo azienda, tutto resta sospeso. E allora vai con la retorica. “L’Italia per Fiat e Fiat per l’Italia hanno rappresentato e significano tuttora molto: industria, lavoro, sviluppo, innovazione, ma anche solidarietà, cultura, responsabilità e progresso sociale. Di questa nostra lunga storia, la storia della Fiat che ora è diventata Stellantis, noi siamo, io personalmente sono molto orgoglioso. Non è un fatto scontato, considerato che meno dell'1% delle aziende fondate all'inizio del Novecento risultano ancora in vita. E se tra poco vi parlerò di investimenti, nuovi modelli e di tecnologie avanzate, significa che questa forza, questa volontà di progresso e il coraggio di guardare al futuro sono sempre presenti”.

“Nel 2003, quando morì mio nonno Gianni Agnelli, la Fiat Auto fatturava 20 miliardi di euro e ne perdeva 2. Con i suoi 4 marchi vendeva 1 milione e 700 mila veicoli, di cui quasi la metà in Italia, ed era fuori dalla top ten dei costruttori mondiali. Molti parlavano nel 2004 della Fiat come un'azienda spacciata, fallita o da nazionalizzare”, ha ricordato. “Nonostante la situazione drammatica, la mia famiglia si è assunta la responsabilità di difendere l’azienda e chi ci lavorava, investendo nuove risorse e mettendo le basi per il rilancio. Grazie al lavoro delle tante persone della Fiat e con Sergio Marchionne riuscimmo a risanare l’azienda, e soprattutto a darle un ruolo da protagonista nel panorama mondiale dell’auto. Oggi Stellantis “è il quarto costruttore al mondo, è redditizio e fattura 157 miliardi. Con i suoi 14 marchi vende 5 milioni e mezzo di veicoli, di cui meno della metà in Europa. 20 anni fa lottavamo per la sopravvivenza. Oggi siamo fra i primi costruttori al mondo. Di questo straordinario percorso di sviluppo, l’Italia e gli italiani hanno avuto grande merito e a tutto il Paese va la nostra gratitudine”.

Se non ci fosse oggi Stellantis, “non saremmo qui, perché l’auto italiana sarebbe già scomparsa da tempo, come l’informatica dopo l’Olivetti e la chimica dopo la Montedison”, ha aggiunto ricordando che, “negli ultimi 20 anni, il mercato domestico è calato del 30% mentre l’occupazione si è ridotta di circa il 20%. Questo significa che l’azienda ha difeso la produzione e l’occupazione degli stabilimenti del Paese grazie all’export dei marchi italiani, oltre alle Jeep prodotte in Basilicata, alle Dodge in Campania, ai van Citroen, Opel e Peugeot in Abruzzo e più recentemente alle Ds a Melfi”. Poi Elkann ha precisato che, “in questi 20 anni”, Stellantis “ha pagato direttamente 14 miliardi di imposte all’erario. Se si tiene conto anche del gettito legato all’Iva e alle imposte versate per conto dei dipendenti, questo valore sale a 32,2 miliardi”. “La spesa per investimenti e ricerca e sviluppo in Italia è stata pari a 53 miliardi, a fronte di contributi pubblici pari a 1 miliardo: un rapporto fra dare e avere di 50:1. Aggiungo un dato molto importante. Stellantis nel 2024 è stato il Gruppo che ha depositato più brevetti industriali in Italia. Ogni brevetto non è solo un numero, ma un passo avanti nell’innovazione tecnologica del Paese”. Non solo. “Per ogni euro di valore creato da Stellantis, se ne generano 9 nel resto dell’economia”, ha sottolineato il presidente. Stellantis ha prodotto in Italia 16,7 milioni di autovetture e veicoli commerciali, per un valore complessivo della produzione nazionale di quasi 700 miliardi di euro. Calcolando gli effetti sulla filiera e le ricadute sui consumi delle famiglie, il valore complessivo della produzione in Italia negli ultimi venti anni sale a 1.700 miliardi di euro, con un valore aggiunto di 417 miliardi.

“Stiamo realizzando impegni presi al tavolo Stellantis”, ha quindi garantito Elkann. “I nostri stabilimenti italiani sono e saranno dotati di tutte le piattaforme multi-energia di Stellantis per la produzione di autovetture: Stla Small, Medium e Large, quest'ultime due già operative a Melfi e Cassino. Ad Atessa è installata una piattaforma dedicata ai veicoli commerciali leggeri. Questi investimenti permetteranno agli stabilimenti italiani la massima flessibilità per poter produrre la più ampia gamma di modelli”. Per il 2025, “come abbiamo detto con chiarezza già al tavolo del Mimit, sarà un altro anno difficile: il mercato Italia nei primi due mesi è in contrazione del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; dal 2026 si prevede un aumento della produzione grazie al lancio di 10 nuovi aggiornamenti di prodotto nelle fabbriche italiane i cui livelli produttivi dipenderanno dal mercato e da fattori esterni come i dazi. Pur in un momento di persistenti difficoltà del settore automotive in Europa, noi continuiamo ad investire in Italia, a Torino e nel futuro”, ha assicurato il presidente.

IL PIANO – Dalla gigafactory di Termoli alla 500 Ibrida in arrivo a Mirafiori che punta ad arrivare sul mercato entro novembre, dalla Padina di Pomigliano all'alta gamma delle Maserati di Modena. Ecco il piano per le fabbriche italiane di Stellantis, illustrato da Elkann

MIRAFIORI – Oltre alla 500 elettrica, sarà prodotta la 500 ibrida. A partire dal 2030 verrà inoltre prodotta la nuova generazione della Fiat 500. Tra due settimane partiranno i lavori di adeguamento delle linee di assemblaggio e di lastratura per la Nuova 500 Ibrida, e già a maggio ci saranno i primi prototipi su cui saranno fatte le attività di sviluppo utili alla messa in produzione. “Ce la stiamo mettendo tutta per l’avvio della produzione questo novembre”. Prosegue inoltre l’attività dei cambi eDct per le ibride. Torino è dal primo gennaio 2025 la sede della Regione Europa di Stellantis e il quartier generale della divisione Veicoli Commerciali del gruppo. È inoltre la sede di SustaiNera, centro di sperimentazione e di riciclo del Gruppo e consoliderà il Battery Technology Center, attuale sede dell’unico centro al mondo del Gruppo per i test e lo sviluppo delle batterie.

POMIGLIANO – È stata estesa fino al 2030 l’attuale produzione della Panda ibrida (la Pandina), a cui seguirà la nuova generazione dello stesso modello. Nello stabilimento Gian Battista Vico sarà installata la nuova piattaforma Stla Small, grazie alla quale è prevista la produzione di due modelli compatti, a partire dal 2028.

TERMOLI – Stellantis ha ribadito il suo impegno nel sostegno finanziario della joint venture Acc e che comunicherà il suo piano nel 2025: resta aperta a studiare la realizzazione della Gigafactory per le batterie. “In attesa che Acc renda noto il suo piano, ci siamo mossi in anticipo, affiancando alla produzione di motori termici i cambi per le auto ibride”.

CASSINO – Stellantis sta installando la piattaforma Stla-Large su cui saranno prodotti tre nuovi modelli. Oltre all'attuale produzione della Maserati Grecale e delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio, saranno prodotte le nuove generazioni di Alfa Romeo Stelvio (che sarà presentata a fine anno) e Giulia (nel 2026).

MELFI – È stata installata la piattaforma Stla Medium ed è attualmente in produzione e in fase di lancio la nuova Ds n. 8. Parallelamente sono iniziate le attività preliminari per la produzione della nuova Jeep Compass (sia elettrica sia ibrida) che sarà ordinabile tra poco. Inoltre, dallo stabilimento lucano nel 2026 usciranno anche la nuova Lancia Gamma e la nuova Ds n. 7. Tutti questi modelli (tranne la Ds n. 8) saranno anche ibridi.

ATESSA – Il sito abruzzese produce l’intera gamma di veicoli commerciali di grandi dimensioni per i marchi Fiat, Peugeot, Opel e Citroen ed esporta in 75 paesi oltre l’80% della sua produzione. Svolgerà sempre più un ruolo centrale, dal 2027 sarà avviata la produzione di una nuova versione di Large Van.

MODENA – Sarà il polo dell’alta gamma. “Stiamo lavorando al futuro di Maserati che è indissolubilmente legato all’Italia, a Modena e alla Motor Valley” ha spiegato Elkann.