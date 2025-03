Elkann, abbiamo bisogno di certezze per potere operare

"Noi chiediamo certezze di potere operare. L'obiettivo indicato per quest'anno era riuscire a ottenere il 20% di macchine elettriche ed è quello per cui ci siamo preparati". Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, rispondendo alle domande in Parlamento. "Imparato da gennaio ha lavorato per preparare la nostra rete e gli impianti produttivi a quell'obiettivo, a marzo ha dovuto cambiare tutto. Noi chiediamo certezze per potere fare il nostro mestiere e creare prodotti che diano ai nostri clienti la possibilità di scegliere" ha aggiunto.